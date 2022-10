În ultima perioadă, Oana Roman a dedicat mai multă atenție podoabei capilare, astfel că a descoperit un tratament care a ajutat-o să i se regenereze părul. În urmă cu câteva luni, vedeta a fost țina glumelor făcute de internauți, după ce în unele zone ale capului nu mai avea atât de mult păr.

Fiica lui Petre Roman a folosit un tratament pe baz de ulei de ricin, iar rezultatele au fost mai mult decât satisfăcătoare. Vedeta a arătat fanilor ei cum i s-a regenerat părul.

„Vedeți că nu mai sunt cheală la rădăcină. De câteva luni am testat un ulei pe bază de ulei de ricin și rezultatele sunt foarte bune. O să fac zilele astea niște filmări, să vedeți cum se folosește produsul”, le-a spus Oana Roman urmăritorilor ei de pe Instagram.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Oana Roman a fost ținta ironiilor în urmă cu câteva luni, după ce a avut mari probleme cu căderea părului. „Sunt în vacanță și nu vreau să mă enervez și să mă agit. Mai mult m-am amuzat foarte tare. Mi-a trimis cineva niște postări de pe un grup făcut de niște persoane care, după părerea mea, au serioase probleme mintale și psihice …. care se legau de faptul că eu nu mai am păr în cap. Da, am această problemă, dar cred că este o problemă medicală deja și nu cred că este ok să ne batem joc de oameni care au probleme”, a spus vedeta, în noiembrie 2021, în timp ce se afla în vacanță în Cipru.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO "Nimeni nu avea ideea asta". În 1993 a dat lovitura cu o afacere unică în România, acum are o avere uriașă

Playtech.ro PRINSĂ în pădure cu AMANTUL! O celebră PREZENTATOARE de la noi și-a...

Viva.ro Sergiu Nicolaescu era mai mare decât ea cu 47 de ani, iar la înmormântare ea a fost criticată și numită Văduva Albă. Cum arată acum Dana Nicolaescu, văduva regizorului

Observatornews.ro Cele două electrocasnice care consumă cel mai mult curent. Înlocuirea lor poate aduce economii substanţiale

Știrileprotv.ro Momentul sfâșietor în care o mamă îi cântă copilului ei înainte ca el să moară. Băiatul a fost înjunghiat mortal VIDEO

FANATIK.RO Cinci zodii dau lovitura în luna noiembrie. Taurii sunt în culmea fericirii

Orangesport.ro Anamaria Prodan s-a enervat când a auzit ce nume oficial e forţată să poarte: "Sunt prostiile lui Reghecampf astea". Cum o va chema în acte

HOROSCOP Horoscop 14 octombrie 2022. Balanțelor li se potrivește energia acestei zile, mai ales invitația la discuții oneste și relaxate pe orice subiect

PUBLICITATE Știi ce e cyberhondria? Are legătură cu internetul și mulți suferim de ea fără să știm