„Unul dintre motivele principale pentru care această relație la un moment dat nu a mai funcționat sub nicio formă a fost faptul că el niciodată nu a înțeles că eu nu i-am greșit din punctul ăsta de vedere niciodată (n.r- că nu l-a înșelat) și vreau să o spun încă o dată și să fie ultima oară când deschid acest subiect.

Nici măcar când am fost divorțată în acte și singură de 6 luni, eu nu am ieșit în oraș cu un bărbat. Puteam să mă mărit cu altul. Nu am avut relații, să ne înțelegem.

Nu simțeam și nu mi-am dorit, nu m-a interesat subiectul, cum nu mă interesează nici acum. În cei 10 ani în care eu am trăit cu acest bărbat, din acest punct de vedere, eu nu i-am greșit nici măcar o fracțiune de secundă, pe cuvântul meu. Martor îmi e Dumnezeu.

Am gura mare, mă ia gura pe dinainte, dar ce? Eu am negat vreodată lucrurile astea? Niciodată. Da, nene, pe mine mă ia capul, fac ca toate alea. Dar după 30 de minute mi-a trecut și am și uitat. Da, am greșit că m-am enervat, că am zis prostii, că am vorbit prost.

Da! Dar nu am făcut rău. Ideea este că și eu am greșit, e normal, nu există om fără greșeală pe lumea asta. Dar lucrul care a dus, din punctul meu de vedere, la erodarea definitivă a acestei relații este faptul că el nu a vrut să înțeleagă că nu am umblat, că nu m-am văzut, că nu am avut nicio treabă în 10 ani cu nimeni.

Reproșurile cele mai mari au fost «Nu am încredere în tine». În momentul în care nu există încredere, relația aia nu are cum să funcționeze sub nicio formă, chiar dacă iubești foarte tare”, a povestit Oana, potrivit Wowbiz.

I-a cerut să pună paparazzii pe urmele ei

Oana a încercat prin toate metodele să își convingă soțul că este sinceră, ba mai mult, aceasta i-a sugerat ceva mai puțin obișnuit.

„El e prieten cu paparazzii, da? I-am zis: «Băi, sunt prietenii tăi de-o viață. Sună-i, mă, și pune-i să mă urmărească. Când vor, cât vor.

Caută-mă în telefon, în ce vrei tu, băi nu ai ce să găsești. Punct. Problema e că dacă ar fi căutat și nu ar fi găsit și-ar fi pierdut singurul argument pe care îl avea. Deci eu din punctul ăsta de vedere sunt curată și împăcată”, a mai declarat Oana Roman.

