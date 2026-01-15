Recent, în mediul online, Oana Roman a atras atenția asupra unui subiect sensibil, legat de programul școlar al fiicei sale. Aceasta s-a arătat deranjată de volumul mare de teme primite de elevi, mai ales în contextul în care copiii au și alte activități extracurriculare.

Ce program are Isabela

„Isa a avut după scoala: consultul săptămânal la nutritionist, tenis de la ora 18 si acum are de făcut de azi pe maine 2 pagini de exerciții la matematică, în condițiile în care azi, la prima oră, a dat test la matematică. Eu nu înțeleg ce e în capul unor profesori. Unii copii mai au și alte activități în afară de școală De ce să le dai 3 ore de teme minim, de pe o zi pe alta????”, a scris Oana Roman, revoltată, pe Instagram.

Cunoscută pentru faptul că nu se teme să își spună punctul de vedere, Isabela a avut și de această dată o reacție care și-a surprins mama. Replica micuței a fost una neașteptată și a stârnit zâmbete, dar și reflecții serioase.

„Mami, dacă noi, la 11 ani, trebuie să învățăm toată programa de la atâtea materii, de ce avem câte un profesor la fiecare materie? De ce nu avem un profesor care să știe toate materiile așa cum trebuie să le știm noi? Dacă nouă ni se cere să învățăm atâtea, un adult de ce nu ar putea? Mi-a dat Fazan”, a completat vedeta.

Oana Roman, relație specială cu fiica ei

Relația dintre Oana Roman și Isa este una extrem de apropiată, lucru recunoscut chiar de vedetă în repetate rânduri. Între ele nu există secrete sau bariere de comunicare, iar Oana a subliniat că vorbește deschis cu fiica ei despre orice subiect care o poate ajuta să înțeleagă mai bine ce i se întâmplă și cum își poate proteja sănătatea.

„Faptul că mamele nu discută cu fetele, mai ales, lucruri legate de menstruație, sexualitate și așa mai departe este o greșeală capitală, egală cu practic o crimă, în sensul în care le condamnă pe aceste fete la niște mari probleme. Ele nu înțeleg ce li se întâmplă. Acum există și educație în școli, ceea ce mie mi se pare un lucru pozitiv. Isa în clasa a patra a avut un curs despre menstruație, de exemplu, au venit și le-au arătat cum decurge lucrul acesta, ce trebuie să facă, le-au dat ce au nevoie. Le-au pregătit, cumva, pentru acest moment. Eu oricum am vorbit cu Isa, ea știa tot”, a declarat Oana Roman.

Pentru Oana Roman, prioritatea numărul unu rămâne Isa, iar vedeta continuă să lupte pentru ca fiica ei să beneficieze de tot ce este mai bun. În ciuda provocărilor, cele două formează o echipă puternică și unită, gata să depășească fiecare obstacol împreună.