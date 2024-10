În cele din urmă a izbucnit un scandal care a șocat pe toată lumea. Acum, ei se acuză reciproc de consum de droguri, Pepe prezentând filmuleţe cu Raluca în care susţine că aceasta ar fi drogată.

Oana Roman a avut prima reacție după izbucnirea scandalului dintre Pepe și Raluca Pastramă. Vedeta și artistul sunt foarte buni prieteni și petrec mult timp împreună, astfel că, Oana știe exact ce se întâmplă în viața acestuia.

Oana Roman a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Pepe. Ea susţine că artistul le oferă fiicelor sale tot ce au nevoie.

„Sincer nu am ce să comentez de rău. Ei știu care e situația, eu nu pot să mă bag. Ce știu e ca el are grijă de fete impecabil și că le crește foarte frumos. Asta e ceea ce văd eu. Pot să spun că e un super tată și că are super grijă de ele. Noi ne vedem des și eu văd cât sunt de bine fetele, fericite și îngrijite. El chiar le oferă tot și mai ales le oferă iubire și mediu stabil”, a declarat Oana Roman pentru Fanatik.

S-a speculat că între Oana Roman și Pepe a fost mai mult decât o prietenie

La finalul anului 2020, atât Oana Roman, cât şi Pepe se aflau în pragul divorţului. Crăciunul din acel an l-au petrecut împreună, urmând speculaţii cum că între ei ar fi fost mai mult decât o relaţie de prietenie. Oana a lămurit totul atunci.

„Pe lângă mama și Iza și tata, care chiar dacă nu ne-am văzut, m-a sunat și am vorbit cu el, după ei, eu am o a doua familie după cum bine știți și această a doua familie, de sărbătorile astea mi-a arătat tot ce trebuia. Adică au fost acolo lângă mine, am fost cu ei de Crăciun.

Iza și cu fetele au făcut spectacol, au cântat, au aplaudat. Am fost în familie cu toții și a fost absolut minunat. Sunt 20 de ani de când ei sunt ca și familia mea, iar Pepe este fratele pe care eu mi l-am dorit și pentru care m-am rugat la Dumnezeu”, declara Oana Roman în Ianuarie 2021.

