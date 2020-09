Oana Roman, mesaj pentru Adelina Pestrițu după ce a aflat că are coronavirus. „Îi transmit putere”

Fiica lui Petre Roman i-a urat sănătate și putere Adelinei Pestrițu, infectată cu noul coronavirus.

„Târziu am aflat, uitându-mă pe Instagram, că prietena mea, Adelina Pestrițu, s-a îmbolnăvit de COVID.

Și vreau să îi urez foarte multă sănătate, să îi spun că o îmbrățișez și că îi transmit putere”, a spus Oana Roman într-un story.

„Am simțit o stare de oboseală foarte accentuată și mi-am dat seama că nu pot să conduc, că ar trebui totuși să merg să mă odihnesc. Am pus pe baza faptului că muncesc foarte mult și că m-a făcut și căldura să mă simt așa.

Ulterior am simțit că îmi pierd din puteri și am luat decizia să merg să mă odihnesc. Când m-am trezit am simțit că rămân fără gust și fără miros. Nu a fost o senzație pe care am avut-o brusc, totul s-a întâmplat treptat”, a povestit Adelina marți seara.

