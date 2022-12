„Astăzi am fost la ea. Uități-vă la mine pe Instagram și o să vedeți tot ce fac eu. Am fost la mama pentru că au venit colindătorii, am stat cu ea și am urmărit spectacolul, a venit și Moș Crăciun.

Mama a băut o cafea, am stat de vorbă acolo, a fost super frumos. Iar în ziua de Crăciun evident că vom fi cu ea la masă. Ne ducem noi acolo pentru că se face o masă cu toată lumea și o să fie foarte frumos.”, a declarat Oana Roman pentru Cancan.

Întrebată dacă Petre Roman își va vizita fosta soție în ziua de Crăciun, Oana a mărturisit că cel mai probabil el va veni acasă, la ea și la nepoata lui, Izabela.

„El o să vină la noi, probabil, zilele astea, dar la mama mă duc eu cu Iza sigur. Pentru că și Marius va trebui să se ducă un pic la ai lui.

Doamne ajută, anul ăsta stăm la noi acasă. Nu vreau bagaje, nu vreau drumuri, nu vreau aeroporturi, nu vreau gări, nu vreau hotel. Vreau să stau acasă și să mă odihnesc!”, a mai adăugat Oana Roman.

