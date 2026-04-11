În carul emisiunii, vedeta afirmă că, pentru ea, succesul a venit prea devreme, când încă nu terminase liceul, odată cu rolul din filmul-fenomen „Liceenii”.

„Eu nu terminasem liceul când m-am trezit că se sparg geamurile ca să se ajungă la noi. Venea poliția cu cai, făceam spectacole pe stadioane, în polivalente, și gândește-te că venea lumea cu bilet cumpărat. A fost un boom de turnee, de spectacole… Nu am avut timp să-mi dau seama ce-i cu mine! Eram un copil foarte serios. Nu făceam parte din nicio gașcă, nu ieșeam pe la hotel, nu mergeam pe la fripturi, pe la întâlniri… Eram un om serios!

Mai erau povești de dragoste… Am acasă șase cutii mari cu scrisori de la admiratori, și de dragoste printre ele, că făceam de exemplu spectacole pe la Academiile Militare. Și veneau soldați, primeam cereri în căsătorie, era o nebunie! Am trăit foarte zgomotos în acei ani. Și când m-am măritat a fost o chestie așa, pe nepregătitelea. Părinții nu m-au lăsat să fac meseria asta. Tata știa cum este în cluburile de noapte, în teatre, în turnee”, spune Oana Sîrbu în fața lui Marius Manole.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 14

Artista povestește la „Întrebarea Mesei Rotunde” și cum a picat la Actorie.

„Nu toți colegii tăi și cei din generațiile anterioare au apreciat atât de tare filmul la momentul apariției, pentru că l-au considerat destul de pueril, de comercial, față de rolurile pe care dumnealor le avuseseră până atunci. Nici pe mine nu m-au considerat vreo actriță. Și nici n-am fost! La mine filmul a fost o întâmplare foarte fericită, într-adevăr. Însă eu începusem de vreun an sau doi să cânt. Participam în spectacole, în festivaluri, luam premii…

La institut am dat o singură dată și am picat. Dem Rădulescu m-a picat, el a fost șef de comisie. Toată pleiada de actori care erau foarte bine reprezentați în filme, piese de teatru, făceau și spectacole de divertisment… Eu mergeam cu ei în turneele acelea de pe litoral, cu Jean Constantin, cu Draga Olteanu Matei, Tamara Buciuceanu, Nicu Constantin…”, mai afirmă Oana Sîrbu.

Cum s-a căsătorit la doar 21 de ani, care a fost una dintre cele mai traumatizante experiențe din viața ei și cum e să fie mamă de adolescent, Oana Sîrbu dezvăluie sâmbătă, 11 aprilie 2026, de la ora 09.00 dimineața, la Acasă TV, în emisiunea „Întrebarea Mesei Rotunde”, prezentată de Marius Manole.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE