Mircea Bravo revine pe marele ecran într-o poveste inspirată din realitate, alături de Costel Bojog, Adrian Cucu, Bogdan Bob Rădulescu, Oana Zara, Cristina Buburuz și, bineînțeles, Bunica. Aceștia dau viață unei comedii cu accente absurde, în care liniștea unui bloc este spulberată de o locatară: Doina, o femeie care trăiește pentru scandal și se hrănește cu procese.

Până la lansarea oficială a filmului, Oana Zara ne-a acordat un interviu în care face dezvăluiri despre personajul ei. Spunea anterior că „Vecina” e primul ei film de comedie.

Oana Zara, pusă în dificultate

Libertatea: Ai spus că „Vecina” este primul tău film de comedie și că personajul Tina te-a atras prin autenticitate. Cum ai adaptat stilul tău de actorie dramatic la comedic – ce ți-a pus probleme sau ce ai descoperit în tine lucrând în acest gen?

Oana Zara: Trecerea a fost chiar smooth. Sigur, comedia are alt ritm decât drama, dar până la urmă se naște din situații reale, nu trebuie să încerci să fii amuzant. Eu am descoperit că mă adaptez foarte ușor și că îmi place sa fiu pusă in dificultate.

-Ai filmat timp de o lună la Cluj – cum te-a influențat mediul de filmare (locațiile, echipa, change-ul de ritm) în felul în care ai interpretat personajul Tina?

-Atmosfera a fost relaxată, echipa foarte implicată și totul extrem de bine pus la punct. Pentru mine a contat enorm că am avut libertatea să mă joc, să încerc, să nu simt nicio presiune. A fost o lună intensă, dar plăcută, în care m-am simțit susținută în fiecare zi.

Scena neașteptată în care a improvizat

-Regizorul ți-a oferit libertate să aduci propria energie în rol. Există momente specifice în film în care ai improvizat sau ai modificat/diferit de ce era în scenariu și care au dus la un rezultat mai bun?

-Așa este, am avut libertatea să improvizez, mulțumesc Cristian Ilișuan, mulțumesc Eugene Buică. Da, a fost un moment într-adevăr savuros într-o secvență cu Doina. În scenariu nu era prevăzut să mă enervez atât de tare, reacția personajului meu trebuia să fie ceva mai reținută.

Dar Doina a fost atât de enervantă, în cel mai bun sens actoricesc cu putință, încât, pur și simplu, m-a scos din sărite pe bune în timpul primului take. Și ce-am făcut? Am lăsat instinctul să preia controlul și am început să urlu la ea. Rezultatul? La dubla a doua, regizorul mi-a spus: “Exact așa vrem!”, semn că, uneori, când lași controlul și te lași purtat de moment, iese ceva mai autentic decât ce scrie pe hârtie. A fost un mic moment de improvizație, dar a adus un plus de intensitate scenei și a devenit varianta finală.

Ce a apreciat la echipă

-Ai declarat că „filmul o să rupă” – ce reacţii speri concret să provoace rolul Tina în spectatorii care poate au cunoscut situaţii asemănătoare cu cele din film?

-În mod concret, sper ca spectatorii să râdă, să recunoască în Tina temeri, frustrări, nebunii mici pe care le facem când lucrurile nu merg cum vrem. Totodată, îmi doresc să nu reacționeze ca Tina😂 Pentru ca ea recurge la un gest destul de extrem și violent.

-Cum a fost experiența de a lucra cu Mircea Bravo și regizorul Cristian Ilișuan — ce ai învățat despre colaborarea cu creatori care vin din mediul online?

-Mi-a plăcut mult. Nu am simțit că lucrez cu oameni din online neapărat. Sunt oameni care pun suflet și vor mereu să se autodepășească. Am apreciat seriozitatea, dar și energia lor pozitivă, care a făcut ca totul să meargă natural pe platou.

