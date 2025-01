Oana Zăvoranu, în vârstă de 51 de ani, și-a deschis sufletul în cadrul podcastului lui Bursucu, unde a vorbit deschis despre momentele dificile care i-au marcat viața, inclusiv relațiile tensionate cu mama sa, fostul soț, Ionuț Pascu, cunoscut publicului sub numele de scenă Pepe, și experiențele controversate cu vrăjitoarele Melissa și Vanessa.

„Când am văzut-o pe mama mea cu cel mai mare dușman al ei și al meu în brațe, dansând la Măruță, am înnebunit”

Oana Zăvoranu a făcut declarații despre moștenirea primită de la mama sa, în valoare de două milioane de euro, dintr-un total impresionant de 8 milioane de euro.

În anul 2010, Oana a fost abordată de vrăjitoarele Melissa și Vanessa, care au convins-o că mama ei, Mărioara Zăvoranu, i-ar fi făcut farmece. Momentul decisiv care a determinat-o să accepte invitația acestora a fost o ediție a emisiunii lui Cătălin Măruță. În respectivul episod, mama sa și Pepe au fost invitați speciali, iar artistul i-a cântat și a dansat cu fosta sa soacră. Mărioara Zăvoranu i-ar fi spus lui Pepe că regretă că nu va mai fi ginerele ei, considerându-l „un băiat bun”.

„Când am văzut-o pe mama mea cu cel mai mare dușman al ei și al meu în brațe, dansând la Măruță, am înnebunit”, a explicat Oana.

Oana Zăvoranu a pierdut 400.000 de euro la vrăjitoare

Ulterior, Oana a pierdut nu mai puțin de 400.000 de euro apelând la serviciile vrăjitoarelor, bani care ar fi inclus două case, o mașină și o cantitate considerabilă de aur. Dezamăgită, vedeta le-a dat în judecată pentru înșelăciune. În decembrie 2016, Curtea de Apel București le-a condamnat pe Melissa și Vanessa la câte 3 ani de închisoare cu suspendare.

„Eu nu am ajuns la aceste individe din răneală de dragoste de soț, iubit și așa mai departe. Acolo lucrurile erau terminate cu cruce. Nu m-am dus să aduc pe nimeni înapoi. Acolo am ajuns pentru că duceam un război extrem de dureros cu mama. Acest individ a fost, da, cel care a declanșat ajungerea mea la aceste individe. Îți spun și momentul care a declanșat această destabilizare a mea”, a povestit Oana Zăvoranu, în podcastul lui Bursucu.

„Nu mai am bani, toate conturile mele sunt poprite”

Actrița a dezvăluit și detalii despre moștenirea lăsată de mama ei. Din totalul de 8 milioane de euro, Oana a primit doar două milioane, iar suma a fost diminuată semnificativ din cauza taxei de succesiune, care a costat-o zeci de mii de euro.

„Da, a fost o moștenire de două milioane de euro. Din care succesiunea a fost de 55-60 de mii de euro. Nu mai am bani, toate conturile mele sunt poprite. Oana Zăvoranu nu are cum să aibă bani în cont. Oana are poprire și pe viața ei. Dacă ar putea să-mi pună poprire pe aerul pe care îl respir. Dacă ar putea, mi-ar pune poprire. Oamenii, atenție, cărora le-am făcut numai bine m-au trădat”, a declarat Oana Zăvoranu la podcastul lui Bursucu.

Un alt episod dificil din viața Oanei îl reprezintă pierderea unei case situate în zona Andrei Mureșanu. Înalta Curte a decis că proprietatea a fost cumpărată de un terț de bună-credință, ceea ce înseamnă că vedeta nu mai are drepturi asupra acesteia. Cu toate acestea, Oana a afirmat că nu se va da bătută și va lupta în continuare pentru a-și recupera imobilul.

