Oana Zăvoranu a spus adevăratul motiv pentru care a divorțat de Pepe. „De 6 luni veneam acasă la 6 dimineața. Dormeam pe covor”

Oana Zăvoranu și-a lămurit fanii, pentru a nu mai primi des întrebări pe marginea acestui subiect.

„L-am iubit foarte mult, atât cât l-am iubit, eu n-am să fiu nesimțită ca el să spun că a fost cea mai mare greșeală a vieții mele. El poate să spună, pentru că el, săracul, nu este fericit.

A fost frumos cât a fost, dar s-a terminat, și din momentul în care s-a terminat și știți că s-a terminat pentru că nu l-am mai iubit, este mai mult decât aberant, stresant și inoportun să mă mai întrebați dacă îl iubesc pe Pepe.(…) Nu îl mai iubesc pe Pepe, nu mi-este dor de el, nu mă interesează ce face, îi doresc fericire, tot binele din lume.

Am reușit să vă elucidez acest aspect care vă întuneca și nu vă lăsa să dormiți?(…) Eu am spus ce am avut de spus, vă blochez, pentru că mi se pare aberant. Omul are o familie, să-i trăiască, un copil sau mai mulți copii, e caz închis. Putem în această seară să închidem pentru totdeauna acest subiect?”, a spus Oana Zăvoranu, într-un live pe TikTok, potrivit Click.

Recomandări „Nu s-au gândit că oamenii mai și mor”. Ce nu au prevăzut autoritățile pentru refugiați? Povestea ucraineanului Petro, îngropat din chetă într-un cimitir comunal din România

De asemenea, Oana Zăvoranu a recunoscut că atunci a încercat să îi explice artistului faptul că nu mai are sentimente pentru el.

„Nu l-am mai iubit pe Pepe, că de aceea am divorțat de el. Am fost răstignită aproape ca Iisus pe cruce pentru că nu l-am mai iubit pe Pepe și pentru că m-am îndrăgostit de altcineva, zici că eram singura femeie de pe mapamond care se îndrăgostea și a existat acel personaj de care m-am îndrăgostit. El nu înțelegea, eu de 6 luni veneam acasă la 6 dimineața și tot încercam să-i spun că între noi nu mai e ok, dormeam pe covor și la un moment dat am divorțat.

Vă dați seama că nu îl mai iubeam de dinainte să fiu divorțată de el, așa că nu am cum să-l iubesc acum, după atâția ani, dar l-am iubit foarte mult. A fost o dragoste foarte frumoasă, ne-am căsătorit din dragoste, am stat din dragoste, a fost o poveste din aia, noi doi împotriva tuturor. Se poate, ca femeie, să nu-l mai iubești pe cel de acasă. Sunteți nebuni la cap? Cum se poate și ca bărbat să n-o mai iubești pe cea de acasă”, a mai spus Oana Zăvoranu.

Playtech.ro Meghan Markle şi Harry, la un pas de divorţ!? Vestea momentului din Marea Britanie: 'Se destramă'

Viva.ro Îl mai știi pe Radu Coșarcă? Cum arată și cu ce se ocupă acum fostul prezentator, la 20 ani de când s-a retras din TV

PUBLICITATE E mai simplu ca oricând să sprijini sănătatea copiilor din România. Află cum!

FANATIK.RO Horoscop iulie 2023: a doua jumătate a lunii. Camelia Pătrășcanu, avertisment pentru Berbeci și Gemeni!

Știrileprotv.ro Imagini șocante cu un bărbat care se luptă cu un piton de 56 de kilograme și peste 570 de centimetri | VIDEO

Observatornews.ro Ministrul Sănătăţii, acuzat că ar fi ştiut de azilele groazei din Voluntari. Emanuel Ungureanu, deputat USR: Rafila trebuie să demisioneze

Orangesport.ro "Să nu surprindă pe nimeni dacă Marcel Ciolacu face şi asta". Un politician român intervine după ce FCSB a ajuns pe Stadionul Steaua | EXCLUSIV

Unica.ro Medicii au anunțat cauza morții Lisei Marie Presley, la 54 de ani. Intervenția care a costat-o viața pe fiica lui Elvis