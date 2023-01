Oana a revenit pe Instagram, cu o postare publică de data aceasta, și nu la secțiunea Story, în care a vrut să puncteze niște lucruri.

Vedeta a precizat că atunci când va avea ceva de zis cu referire la schimbările din viața ei nu va aștepta nicio secundă să fie întrebată de nimeni.

„Nu pot închide gura lumii, care trăiește viața mea mai mult decât pe a ei. Dar pot alege să trăiesc fix așa cum vreau și în continuare să mă bag în pat cu cine simte sufletul și inima mea, fără să mă prostituez la propriu și la figurat. Eu nu m-am prostituat în viața mea. Asta face diferența”, este o parte a mesajului scris de Oana pe Instagram.

Oana a mai scris că dacă s-ar apuca să spună ceva, ar exista alte sute de titluri în presă dând apă la moară persoanelor care se uită pe gaura cheii. „Știu eu mai bine ce fac și ce am în cap. Trăiți-vă viața în realitate, nu pe net. Oamenii știu ce zic. Trepanații, nu! Și nici nu trebuie. Mai e nevoie și de d-ăștia”, a completat Zăvoranu.

„Nu vorbesc cu presa”

În urmă cu două zile, Oana Zăvoranu a reacționat după ce s-a spus că soțul ei, Alex Ashraf, a plecat de acasă și are deja o altă relație. Actrița neagă că ar exista probleme în căsnicia ei. Alex Ashraf a fost filmat în compania unei domnișoare misterioare zilele trecute.

Cei doi au luat masa în oraș, apoi soțul Oanei Zăvoranu ar fi înnoptat la ea, iar a doua zi dimineața ar fi ieșit să-i plimbe câinii, potrivit Spynews.ro. Contactat de jurnaliștii de la publicația mai sus-menționată, soțul vedetei nu a vrut să comenteze imaginile apărute în presă.

„Nu vorbesc cu presa! N-am nicio declarație de dat, lăsați-mă cu articolele voastre! Încercați să dați știri mai bune și după vorbim, nu știri proaste și articole idioate, atunci vom vorbi. Mai dați în continuare, hai la revedere”.

La scurt timp după ce s-a vorbit despre separarea lui Alex Ashraf de Oana Zăvoranu, cei doi au fost surprinși împreună, în mașină, timp în care vedeta își săruta soțul.

De asemenea, actrița a postat joi seară un mesaj pe rețelele de socializare, unde a asigurat pe toată lumea că nu există probleme în căsnicia ei. „Vă pup și vă iubesc și să nu mă credeți decât pe mine! Alex Ashraf, știi că ești inima mea, da? Just the two of us (n.r. doar noi doi)”, a scris Oana Zăvoranu, într-o postare distribuită pe Instagram.

