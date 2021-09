Recent, au apărut mai multe zvonuri legate de căsnicia Oanei Zăvoranu cu Alex Ashraf. După ce s-a spus că lucrurile nu stau atât de bine în relația lor și ar exista probleme între ei, vedeta a postat un mesaj pe rețelele de socializare. Oana Zăvoranu a ținut să pună punct tuturor speculațiilor apărute în ultimul timp. Actrița declară că totul este bine între ea și partenerul de viață și nu este nicio secundă vorba despre vreo despărțire.

”Noi suntem mai bine ca niciodată, ne ocupăm de lucruri serioase, avem grijă de clinica noastră care este copilul nostru iubit. Suntem fericiți, ca la sfârșitul fiecarei zile ne rezolvăm treburile într-o lume din ce în ce mai anormală, ne vedem de proiectele în derulare, care mulțumim lui Dumnezeu sunt destule și vă vor bucura pe cei buni și normali, ne trăim din plin frumoasa noastră poveste de dragoste (…) O căsnicie care nu se clatină deloc și un viitor împreună care sună bine de tot”, a fost mesajul postat de vedetă.

Oana Zăvoranu consideră că vorbele legate despre un posibil divorț au apărut din cauza oamenilor care o invidiază și care îi doresc răul.

”Acest mesaj e pentru toți cei care nu pot dormi de grija mea sau a căsniciei mele, a averii mele, a faptului că sunt Oana Boss indiferent prin câte am trecut în viață, că sunt frumoasă, sănătoasă și arăt extraordinar de tânără, chiar dacă am făcut 48 de ani, că sunt smart, că nu mă doboară nimeni și nimic, că sunt o luptătoare, că fac lucruri care nu rămân neobservate, că reușesc să creez trenduri și sunt un lider înnăscut, că am un business de succes, curat și la standardele cele mai înalte.”, a mai adăugat ea la final.

Oana Zăvoranu și Alex Ashraf s-au căsătorit în 2016, după o relație plină de peripeții. Soțul vedetei a luptat mult pentru a o cuceri, iar acum formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul românesc.

