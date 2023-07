Cancan scrie că Oana Zăvoranu și presupusa amantă a soțului ei și-ar fi aruncat cuvinte grele la miezul nopții, în urmă cu doar câteva zile. Se pare că Poliția ar fi intervenit, iar actrița ar fi fost amendată cu suma de 2.300 de lei pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. Mai mulți martori ar fi asistat la schimbul de replici dintre cele două.

Contactată de publicația mai sus menționată, Oana Zăvoranu nu a ezitat să facă declarații. Actrița neagă că ar exista probleme în căsnicia ei cu Alex Ashraf, bărbatul cu care formează un cuplu de 10 ani.

„Mariajul nostru e foarte bine! Nu există nimic de semnalat pe această chestiune! Sigur, din 2013 de când ne-am luat, au mai existat și momente delicate, dar în viața cărei familii nu apar și asemenea lucruri? Cine spune că în căsnicia sa a fost totul doar lapte și miere, atunci acela sigur încearcă să vă ducă de nas!”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

„Nu obișnuiesc să stau în aceeași casă cu cineva de care am decis să mă separ sau cu cineva cu care am ajuns la capătul unei relații”

Recomandări Valul de caniculă se extinde de luni în mai multe regiuni din România, iar de marţi va cuprinde toată ţara

De asemenea, Oana Zăvoranu precizează că nu ar mai fi locuit în aceeași casă cu soțul ei, dacă acesta i-ar fi infidel.

„Nu obișnuiesc să stau în aceeași casă, sub același acoperiș cu cineva de care am decis să mă separ sau cu cineva cu care am ajuns la capătul unei relații. M-am săturat de tot felul de trepăduși care nu au nimic altceva de făcut în viață decât să se agațe de numele meu, fiindcă e un nume cunoscut după atâția ani de showbiz.

M-au măritat de atâtea ori, m-au divorțat de nu știu câte ori, m-au aruncat și în închisoare, m-au executat și silit, dar eu sunt tot aici! Trepădușii n-au învățat că lucrurile se întâmplă când vrea Dumnezeu și unde vrea Dumnezeu, nu la dorința sau invenția lor!”.

Oana Zăvoranu recunoaște că în viața ei se întâmplă niște lucruri și din acest motiv este mai tăcută în ultima perioadă. Se zvonea la un moment dat că actrița ar avea probleme financiare.

„E drept că în ultima vreme sunt mai tăcută, dar dacă se întâmplă asta, e dintr-un singur motiv, fiindcă sunt focusată pe niște lucruri care țin strict de viața mea și a familiei mele!”

Și Alex Ashraf a avut ceva de zis despre acest subiect controversat. „Sunt alături de soția mea și de motanii noștri”, a sunat replica acestuia.

Recomandări Praznicul exilului: în 10 ani am pierdut definitiv populația unui județ. De ce se pleacă masiv tocmai într-o perioadă în care, teoretic, ar merita din plin să trăiești aici?

Soțul Oanei Zăvoranu a fost surprins cu altă femeie la masă

Alex Ashraf a fost filmat, în urmă cu câteva săptămâni, în compania unei domnișoare misterioase. Cei doi au luat masa în oraș, apoi soțul Oanei Zăvoranu ar fi înnoptat la ea, iar a doua zi dimineața ar fi ieșit să-i plimbe câinii, potrivit Spynews.ro.

Alex Ashraf a vrut acum să arate tuturor cât de mult o iubește pe Oana Zăvoranu și i-a făcut o declarație de dragoste pe rețelele de socializare. „Știi că mereu sunt în spatele tău, să te protejez la bine și la greu. Ce Dumnezeu a unit omul nu poate desface vreodată. Te iubesc până la cer și înapoi”, a spus Alex Ashraf, pe Instagram. „Numai cu Dumnezeu. Nimic fără el. Și eu te iubesc. Iubirea adevărată învinge totul”, i-a răspuns Oana Zăvoranu.

Playtech.ro Andreea Marin, mai curajoasă ca niciodată! S-a fotografiat AŞA la plajă, fanii au reacţionat imediat

Viva.ro Cătălin Bordea, dezvăluiri dureroase după divorț! Ce a dezvăluit despre Livia: 'Mi-am pierdut soția, dar...'

PUBLICITATE Dr. Negoescu: Mi s-a părut că de acolo începe viața

FANATIK.RO Cine ar putea fi candidatul AUR la alegerile prezidențiale din 2024. George Simion a făcut publice numele surpriză: “O soluție corectă”

Știrileprotv.ro Multimilionarul rus Anton Cherepennikov, apropiat a lui Putin, a fost găsit mort la locuința sa din Moscova

Observatornews.ro Șofer blocat și atacat cu toporul, pe o stradă din Vişeu de Sus. Tânărul a filmat cu telefonul momentul șocant

Orangesport.ro Marcel Ciolacu vrea FCSB în Ghencea şi mai dă o lovitură. Ce pot însemna apariţiile sale: "Nu s-a băgat fără să cunoască date din spate"

Unica.ro Femeia pe care Stan Laurel din 'Stan și Bran' a regretat-o toată viața. I-a zdruncinat sentimentele și i-a lăsat răni adânci în suflet