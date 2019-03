Oana Zăvoranu s-a enervat la culme. „V-am răspuns de peste 10-15 ori la acest subiect. Terminați! Gata!”

Oana Zăvoranu este căsătorită cu Alex Ashraf, cel de-al doilea soț al ei, din anul 2017, însă cei doi nu au copii. În ultima vreme, vedeta este tot mai des întrebată despre momentul în care va deveni mămică. Sătulă să tot audă astfel de întrebări, oana Zăvoranu a transmis un mesaj f0arte clar pe Instagram.

„Eu vă înțeleg curiozitatea de a ști când voi avea un copil sau ce părere am despre această chestiune… dar de aici până la OBSESIA pe care observ că ați dezvoltat-o unii dintre voi pe rețelele de socializare, vis-a-vis de acest subiect, este cale lungă…??

God have mercy! Zilnic, ori mă întrebați direct ori îmi trimiteți mesaje care sună TOATE (absolut toate) AȘA: „Bună Oana, când vei fi mămică, îți dorești un copil?”.

Alooooo, v-am răspuns, cred, de peste zece-cinsprezece ori la acest subiect… TERMINAȚI! GATA! Când am să am ceva să vă comunic despre asta, o să vă zic eu, fără să mă mai întrebați, ok?

Aveți atâtea lucruri despre care puteți întreba… chestii inteligente, eventual lucruri pe care vreți să le știți despre mine sau ce opinii am eu cu privire la anumite situații sau probleme și, în limita timpului, ați văzut că vă răspund cu drag,

nu expediez pe nimeni… dar să fie și întrebările alea mai wow așa…mai „dăștepte” că să zic…”, a spus Oana Zăvoranu.

