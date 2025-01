Oana Zăvoranu a făcut noi declarații tulburătoare în cadrul podcastului moderat de Bursucu, rememorând un episod marcant din copilăria sa care a șocat opinia publică. Vedeta a povestit că, la doar șase ani, a încercat să o convingă pe mama sa, Mărioara Zăvoranu, să facă avort, o decizie extrem de controversată și ilegală pe vremea regimului Ceaușescu.

Oana a mărturisit că, în copilărie, era extrem de posesivă față de mama sa și nu își dorea să își împartă atenția cu nimeni. Vestea că Mărioara era însărcinată a fost percepută de micuța Oana drept o „tragedie mare” și „o situație imposibil de acceptat”.

„La șapte ani, cu un an înainte să se întâmple nenorocirea cu tata, în fiecare an, ei în decembrie plecau în străinătate. Noi aveam de toate, plecau cu mașina, aduceau. Și aflu, la șase ani și jumătate, că este mama gravidă. Acum o să spui: OK. Te-ai bucurat! Nu, tragedie mare. Panică! Mama mea era doar a mea, indiferent că mă enerva, era doar a mea. Tatăl meu era tatăl meu”, a spus Oana Zăvoranu.

„Nu era de răutate, cum să îi spună mamei mele mama altcineva?”

Conform declarațiilor făcute în podcast, Oana Zăvoranu a avut o discuție cu tatăl său, încercând să găsească o soluție. Știind că avorturile erau interzise în România, aceasta l-a convins pe tatăl său să o ducă pe Mărioara într-o vacanță în Germania, unde avorturile erau legale.

„Și am o discuție foarte serioasă cu tata la masă și îi spun: Am înțeles că a rămas borțoasă. Tata, blajin, pișa ochii imediat: «Tata, nu te bucuri? Rămâi singură, ai și tu un frățior». NU! Poftim? Și ce facem? Ce crezi că spun eu. Pentru că urmează să plecați, știu că ai tu un prieten în Germania, că în România nu se pot face chiuretaje, ai un prieten în Munchen, blănar și care are niște relații, uite care e problema. Tot timpul îți fac liste pentru Crăciun (…) e top pe lista mea să fie cum era acum o lună jumate, două, că era în două luni însărcinată. Nu era de răutate, cum să îi spună mamei mele mama altcineva? (…) Tata se uita la mine. Zice: «Tată, tu ești un copil bun. O să fie fetiță, va fi drăgălașă, ai acolo pe cineva». Ce o să îți spun nu te aștepti. «Tată, dacă nu se rezolvă situația, nu e niciun fel de problemă, dar la un moment dat când veți fi plecați de acasă se poate să îi pun perna pe ochi»”, a mai povestit Oana Zăvoranu, în cadrul podcastului.

De-a lungul anilor, relația dintre Oana și mama sa a fost caracterizată de tensiuni și scandaluri, multe dintre ele mediatizate. Vedeta nu a ezitat să își apere interesele, ajungând chiar să o dea în judecată pe Mărioara pentru a-și revendica o parte din avere.

„Mama mea a murit în Spitalul Fundeni dintr-o comă indusă de același individ, același criminal care mi l-a omorât și pe tata, în același spital”

În aprilie 2015, relația tensionată a fost curmată de decesul Mărioarei Zăvoranu. Mama Oanei și-a petrecut ultimele luni din viață internată la Institutul Clinic Fundeni, unde starea sa de sănătate s-a deteriorat rapid. Cu o seară înainte de moarte, Mărioara a fost pusă în comă indusă, decizie care, conform Oanei, ar fi grăbit tragicul deznodământ.

Moartea Mărioarei Zăvoranu a alimentat speculații și controverse în spațiul public, mai ales din cauza relației tensionate dintre mamă și fiică. Oana a negat ferm orice legătură cu decesul acesteia și a susținut că decizia medicală de a-i induce coma ar fi fost factorul determinant.

„Mama mea a murit în Spitalul Fundeni dintr-o comă indusă de același individ, același criminal care mi l-a omorât și pe tata, în același spital. Ajunsă în acest spital, de tristă amintire pentru mine, din pricina unei insuficiențe renale.

Asta ca să se încheie pentru vecie, odată pentru totdeauna, lucrul care mă doare cel mai tare pe lumea asta. Și anume, că am omorât-o pe mama. N-aveam cum s-o omor eu pe mama pe mâinile și în bisturiul domnului profesor de la Fundeni, care i-a indus o comă”, a mărturisit Oana Zăvoranu în podcastul lui Bursucu.

Deși relația lor a fost presărată cu conflicte, Oana a recunoscut că pierderea mamei sale a afectat-o profund. Bruneta a afirmat că, în ciuda neînțelegerilor, și-ar fi dorit o împăcare care, din păcate, nu a mai fost posibilă.

