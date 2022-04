După ce a primit mai multe mesaje de încurajare, Oana Zăvoranu s-a hotărât că vrea să candideze la alegerile prezidențiale care vor avea loc peste doi ani, în 2024. Actrița a făcut acum noi declarații și spune că totul a pornit ca o glumă, însă într-o zi asta se poate transforma în realitate. De asemenea, vedeta nu are de gând să se înscrie în niciun partid politic și își dorește să fie candidat independent.

„Ceea ce a pornit dintr-o glumă acum o zi se poate transforma în realitate și nu mă mai mir de ce turnură poate avea existența mea. Sunt obișnuită ca viața mea să bată filmul. Am simțit mereu că sunt construită pentru ceva mare. Poate că tot ce am trăit până acum a fost ca să mă întărească pentru rolul vieții mele, acela de a vă conduce cu mână de fier, fără meschinării, ascunzișuri, mizerie și furt. Mă simt un suflet de artist neînțeles de cele mai multe ori, dar mereu am găsit soluții în cele mai grele situații. Dumnezeu știe că prin venele mele curge sânge curat, nu otrăvit de traumele nemeritate prin care am trecut.

„Sunt un om de încredere, fără interese mărunte”

Însă și dacă nu voi duce până la capăt gândul de a candida la prezidențialele din 2024, pentru mine mesajele voastre de dragoste și susținere sunt ca o confirmare că nu m-am născut pe lumea asta degeaba. Pentru voi însemn mai mult decât chiar am sperat să însemn vreodată, că mă iubiți pentru că dincolo de aparențe sau showbiz, la sfârșitul zilei ați înțeles ca viața nu m-a transformat într-o jigodie patentată. Sunt un om de încredere, fără interese mărunte, iar pentru dragostea voastră sinceră vă mulțumesc din inimă!

Recomandări Doi generali ucraineni, lăsați fără grade de președintele Zelenski: „Nu am timp să mă ocup de toți trădătorii”

„Niciun partid din țara asta nu rezonează cu planurile mele”

Dacă am să concretizez demersul meu am să o fac în calitate de candidat independent, pentru că niciun partid din țara asta nu rezonează cu planurile mele, cu aspirațiile mele, cu «nebunia» mea de a duce țara asta acolo unde poate a mai fost doar în momentele ei de glorie. Vă țin la curent, îmi trec un milion de gânduri prin minte, trăiesc într-o zi și cât alții într-un an, sunt al naibii de incomodă, știu că politica e o c*&^a, dar eu nu am să fiu vreodată una … și mai intuiesc și că șacalii o să se grăbească să «fabrice» multe… dar mi se rupe, sunt neșantajabilă și voi de asta aveți nevoie. Dacă am să devin prima femeie președinte din România, numai timpul o să o decidă. Vă pupă Doamna Președinte (așa îmi spunea Dan Diaconescu). To be very continued…”, a scris Oana Zăvoranu pe rețelele de socializare.

Actrița a făcut și un sondaj pe una dintre rețelele de socializare, unde și-a întrebat fanii dacă o vor vota. În proporție de 86%, urmăritorii Oanei au răspuns că da, în timp ce 14% au răspuns că nu.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

GSP.RO Filmarea asta i-a distrus cariera. ”Totul s-a întâmplat imediat”. Ce conţinea filmuleţul

Playtech.ro ȘOC TOTAL! SUA l-a dat de gol pe Vladimir Putin. Care e realul scop al războiului Rusia – Ucraina

Observatornews.ro "Adio! Să ştii că te-am iubit mult". Ultimele cuvinte rostite de un tânăr de 21 de ani, din Maramureş, înainte de a se sinucide din dragoste

HOROSCOP Horoscop 1 aprilie 2022. Leii prind aripi, numai că entuziasmul nu este suficient pentru a construi ceva solid

Știrileprotv.ro Soldații ruși din Ucraina nu mai execută ordinele superiorilor și au început să-și doboare propriile avioane

Orangesport.ro Imagine uluitoare. Ce avea asupra sa un militar rus ucis. Soldaţii ucraineni au rămas perplecşi. FOTO

PUBLICITATE Celebrăm femeile din România printr-un proiect special