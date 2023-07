Mult timp, fosta Miss România s-a luptat singură cu boala și nu a vrut să povestească nimănui prin ce trece.

După ce a învins cancerul, Bianca Brad a fost foarte atentă la starea ei de sănătate. De fiecare dată când intră într-un magazin pentru produse de față, se uită cu mare atenție la ingredientele cremelor.

Fosta miss România este foarte precaută și nu își dorește să aibă din nou probleme de sănătate, așa că evită produsele care ar putea avea ingrediente toxice.

„Eu nu folosesc în mod normal fond de ten, nu folosesc pudră, doar corector și puțin la ochi, dar nu umblu cu multe produse pe față. Îmi dau cu diverse creme pe care le verific, mă uit pe lista de ingredinte că să mă asigur că nu sunt toxice pentru că sunt multe care arată bine, dar când iei la puricat ingredientele nu prea mai sunt ok”, a declarat Bianca Brad pentru Ego.ro.

Din cauza problemelor extrem de grave cu care s-a confruntat, Bianca Brad este acum în gardă și nu își cumpără niciun produs până când nu citește cu mare atenție tot ce scrie pe etichetă.

„Sunt denumirile ciudate, dacă nu știi chimie într-adevăr este mai greu. Aș minți să spun că știu asta, recunosc că apelez la o aplicație. Când am timp și merg într-un magazin unde sunt produse cosmetice iau aplicația și încep să mă uit la ce produse aș avea nevoie și le verific. Îmi ia foarte mult timp să găsesc un produs sau două care să nu aibe ingrediente care nu sunt ok.

Am fost și nevoită cumva din cauza dianosticului pe care l-am avut ani de zile să mă feresc. Adică multă vreme nu am folosit decât ulei de cocos pe față și puțin rimel. Nu mă dădeam nici cu ojă. Adică am fost pe natural, naturist, cât se poate de mult”, a mai povestit fosta Miss România pentru sursa citată.

