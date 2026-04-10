De când mama lui a murit, Mircea Solcanu a învățat să se gospodărească singur, ceea ce va face și anul acesta de Paște.

„Eu am început să sărbătoresc de acum o săptămână cu frații catolici, însă culinar, mă alătur fraților ortodocși și protestanți. De când a plecat mama, gătesc singur de sărbători, de altfel, asta fac aproape zilnic. Recunosc, am cumpărat ouă deja fierte și vopsite, iar la friptură iar am trișat, am luat-o deja pregătită. O să-mi fac niște sarmale însă și o salată de pui cu maioneză”, a povestit Mircea Solcanu pentru Click!

De când nu mai e mama lui, Mircea Solcanu are un obicei pe care îl păstrează mereu la zi de sărbătoare.

„De petrecut, cu Domnul petrec, niciodată singur și cu Blanche și Fulgerica (cățelul și motanul), iar la masă mai pun un tacâm. Astăzi merg la spovadă și apoi aștept întâlnirea tainică cu Hristos din Sfânta Împărtășanie. Duminică seara voi petrece câteva ceasuri cu colegii de la C fm la o petrecere. Pun un tacâm pentru cei care mă vizitează, văzuți sau nevăzuți.

De Paște îmi doresc pace, pentru că asta vreau să ofer tuturor, și sănătate, că trebuie să încep iar drumurile pe la doctori. Cât despre vacanță mi-o doresc să se întâmple pe via Transilvanica sau/și pe Camino, însă rămâne la capitolul visare în papuci, fizic nu prea îmi vine să mă încumet”, a mai mărturisit Mircea Solcanu, pentru Click!

