Artista care abia ce a împlinit 29 de ani va fi prezentă în Protevelionul celor de la PRO TV, show care va fi prezentat din nou de Raluka și Pavel Bartoș, la fel ca și în ultimii ani.

„Deși a fost un show de televiziune, m-am simțit ca la un adevărat concert și am păstrat tradiția de la concerte, aceea de a cânta împreună cu publicul refrenul pieselor mele. A fost un moment pe care sigur oamenii îl vor reține, și nu pentru că a fost despre piesă, dar publicul a fost pur și simplu fantastic.

Cei care se vor uita la Protevelion să se distreze împreună cu noi, să aibă bună dispoziția la ei, să-și îmbrățișeze prietenii și părinții, și să cânte cu mine piesa «Un Minut»”, a spus Misha Miller într-un interviu pentru Libertatea.

Ce înseamnă sărbătorile de iarnă pentru Misha Miller

Frumoasa artistă ne-a vorbit și despre modul în care își petrecere sărbătorile de iarnă, dar și la ce obiceiuri și tradiții nu renunță niciodată la final de an. Mai mult decât atât, Misha Miller a afirmat că pe 25 decembrie este și ziua mamei ei. Astfel are dublu motiv de sărbătoare.

„Sărbătorile de iarnă ideale pentru mine ar include o atmosferă caldă și primitoare, înconjurată de familie și prieteni. Sărbătorile de iarnă înseamnă tradiții ale familiei, decoruri festive, timp de calitate cu cei dragi, momente de relaxare, planuri pentru anul care urmează. Pe 25 decembrie este și ziua mamei mele, așa că pentru mine Crăciunul are dublu sens.

În ciuda programului încărcat, există câteva tradiții de Crăciun și Anul Nou pe care le respect cu sfințenie: pregătirea mâncărurilor tradiționale, împodobirea brazilor… Spun a brazilor, pentru că împodobim mai mulți brazi, cam în fiecare cameră câte unul, și îi ținem până în primăvară. O altă tradiție esențială este schimbul de cadouri în seara de Crăciun sau în dimineața de Anul Nou, moment care aduce bucurie și conexiune între membrii familiei”, ne-a mai dezvăluit în exclusivitate cântăreața.

Vrea să fie mai cumpătată în 2025

Misha Miller a vorbit și despre cum a fost pentru ea anul 2024, dar și ce își dorește de la anul 2025.

„În 2025 vreau să mă autodepășesc. Să devin mai înțeleaptă și mai cumpătată în toate deciziile pe care le iau. Important e să nu petrec singură noul an. Cel mai frumos e atunci când sunt înconjurată de familie, rude și prieteni. În ultimul an am avut concerte și în Chișinău mai des decât de obicei, așa că membrii familiei mele au putut să mă vadă live la evenimente și, evident, după concert am mers de fiecare dată la părinții mei. Nu aș alege o cameră de hotel în locul camerei mele de acasă și a preparatelor făcute de mama.

Anul 2024 a fost unul foarte special pentru mine. Multe concerte, m-am apropiat mult de publicul meu, am reușit să dau cel mai mare hit al verii. 10 săptămâni de numărul 1 în top cu piesa «Mamma mia». Anul acesta a fost nebunie curată, dar nu mă plâng, ci doar mă bucur de tot ceea ce se întâmplă”, a încheiat Misha Miller.

