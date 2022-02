Pandemia a adus multe schimbări în viața oamenilor, iar anul trecut vedeta declara că își dorește să revină cât mai repede la viața reală. Octavia Geamănu mărturisește că a rezistat destul de bine în această perioadă greu încercată pentru toată lumea. Ea și-a petrecut și mai mult timp alături de soțul ei, dar și de fiul lor. Octavia Geamănu recunoaște că nu este ușor să trăiești cu ea în casă.

„Singurele aspecte negative au fost cele care ne împiedicau să ne vedem rudele, părinţii şi cele care aveau legătură cu viaţa socială a lui Andrei. În rest, am rezistat destul de bine, psihic, emoţional. Niciodată, adunaţi aceşti 15 ani de când îl cunosc pe Ionescu, nu am petrecut atâta timp împreună. Am supravieţuit. Cel puţin, eu. (…) E mai rezistent decât credeam. (râde) Nu e uşor să stai cu mine sub acelaşi acoperiş. Dar unde e dragoste… e. (râde)”, a declarat vedeta de la Antena 1 pentru okmagazine.ro.

Căsnicia ei cu Marian Ionescu funcționează foarte bine și preferă să fie cât mai discreți cu viața lor personală. Întrebată dacă mai are parte de gesturi romantice din partea soțului ei, după atâţia ani de relaţie, Octavia Geamănu spune că încă are parte de surprize frumoase din partea partenerului său.

„Când m-am măritat, i-am zis că nu vreau să mergem în luna de miere pentru că eu îmi doresc o viaţă de miere, nu o lună. Aş crede că a păţit ceva dacă ar veni la mine cu un cadou într-o anumită zi din calendar. Dar da, încă sunt surprinsă când primesc ceva minunat pur şi simplu pentru că azi e joi înainte de vineri, ori că a văzut într-o vitrină ceva ce a considerat că mi se potriveşte şi ăsta e un motiv suficient de bun încât să mi-l ofere cadou. Mie aşa îmi place”, a mai spus Octavia Geamănu.

Octavia Geamănu și Marian Ionescu s-au căsătorit civil în urmă cu 7 ani, iar la 5 ani de la cununie au decis să se căsătorească și religios. Cei doi au împreună un băiețel, Andrei, în vârstă de 6 ani.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Ce ar face Octavia Geamănu dacă ar renunța la „Observator”

Octavia Geamănu este prezentatoare la Antena 1 și face televiziune de foarte mulți ani. Dacă ar fi nevoită să renunțe la jobul pe care îl are, vedeta consideră că totul se va întâmpla firesc în viața ei. De asemenea, ea a mărturisit că la un moment dat va sosi și clipa în care nu va mai fi la pupitrul știrilor.

„Viaţa-i viaţă, am primit-o de la Divinitate. Ca de altfel tot ce ne înconjoară. Jobul face parte din viaţă. Dar joburile se mai şi schimbă. Noi ne schimbăm, ne dorim altceva la un moment dat… Chiar mâine-mâine nu se va întâmpla asta, să renunţ la Observator, însă în viitor cu siguranţă da. O să vină totul într-un firesc. Cred foarte mult în Destinul meu. Evoluez zilnic, învăţ, mă dezvolt pentru o etapă firească din punct de vedere profesional. Să ştii că eu nu sunt înnebunită «să apar» la TV. Îmi place enorm ceea ce fac, mi se potriveşte şi se «întâmplă» ca asta să se petreacă în acest mediu. Dar nu mă simt legată de un job anume. Nici n-ar fi sănătos să fie aşa. Viaţa trebuie trăită fără încrâncenare ori ataşamente de orice natură. Trebuie trăită cu încredere şi spirit. Sau, cel puţin, aşa vreau eu să trăiesc”, a declarat Octavia Geamănu pentru sursa mai sus menționată.

GSP.RO Anamaria Prodan nu renunță la „Reghecampf”: „Trebuie să-l păstrez!” Antrenorul i-a pus o condiție

Playtech.ro BOMBĂ! Traian Băsescu, reacție ȘOC despre Vladimir Putin! HALUCINANT ce a spus chiar acum

Observatornews.ro „Scrie transsexuală, ştii la ce vii? Te ia cineva cu forţa?” Un bărbat a sunat la 112, după ce a constatat că partenera de amor e de fapt bărbat

HOROSCOP Horoscop 23 februarie 2022. Taurii au parte de o zi pe gustul lor, pentru că îi încurajează să-și arate calitățile fără teamă

Știrileprotv.ro Un român a găsit un telefon mobil şi l-a restituit proprietarului, iar acum riscă închisoarea

Telekomsport Umilinţă incredibilă în direct la TV. Putin şi-a ieşit din minţi şi l-a făcut de râs la nivel mondial