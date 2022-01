În urmă cu puțin timp, pe Facebook, Octavia Geamănu a postat un mesaj care a stârnit multe comentarii și care a fost distribuit de peste 100 de ori. Prezentatoarea de la Antena 1 este uimită de ce se găsește în tendințe pe YouTube și nu se ferește să vorbească și despre influenceri.

Au mai existat păreri diferite între oamenii din televiziune și creatorii de conținut, cum ar fi conflictul dintre Selly și Dan Capatos. Octavia Geamănu a abordat acest subiect sensibil, care nu a fost trecut cu vederea de urmăritorii săi și i-au dat dreptate. Vedeta a vorbit și despre lumea virtuală, care nu are nicio legătură cu realitatea spune ea.

„Mă uit din curiozitate la trendurile de pe YouTube, (cred că și ateii se închină când văd atâta prost gust, promiscuitate, decadență, derizoriu). Apoi mă mai uit la postările marilor „influenceri” – mă rog, cei ale căror nume le aud mai des (deși nu sunt persoane pe care să le recomande ceva anume) despre nimic, al căror unic scop pare îndemnul la cumpărături de orice: detergenți, genți, vacanțe, spanac, borș, suc de mere… Mă uit la lumea asta virtuală mare care pare la ani lumină de lumea reală pe care o vedem tot mai mică, deși lucrurile stau fix invers când îți iei ochii din ecranul telefonului. Bătaia în viața reală nu se dă pentru un like, ci pentru un loc de munca, facturile sunt în viața reală, dramele, depresiile, bucuriile, iubirea toate se trăiesc în viața reală. Restul e virtual. Am tot respectul pentru oamenii care construiesc afaceri reale cu zeci sau sute de angajați, care se dezvoltă spiritual, emoțional, care citesc cărți, nu fake news pe Facebook, care creează frumosul vizual și auditiv. Totuși, am o explicație pentru prostia din lumea virtuală. Și-a găsit locul aici, pentru că în lumea reală nu prea-i loc pentru ea. Din fericire! La un moment dat orice balon se sparge… Vă doresc să fiți bine în lumea reală, nu doar aici, pe Facebook”, a scris Octavia Geamănu pe una dintre rețelele de socializare.

Cine se află acum în trending pe YouTube

Pe primul loc în trending pe YouTube se află o melodie cântată de Costel Biju, care în 6 zile a făcut aproape 700.000 de vizualizări. Pe locul doi este interviul integral cu Connect-R de la emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, iar pe locul trei este un colaj cu muzică de petrecere. De asemenea, în trending pe YouTube mai apare și melodia lui Theo Rose alături de Pindu, dar și cea mai nouă piesă a Oanei Radu.

Gami, fostul membru al trupei 5GANG, este în trending cu un filmuleț numit „Mă cert cu iubita mea de față cu prietenii mei 2 *am înșelat-o*”, dar și un vlog realizat de Vlad Munteanu cu titlul „Test de putere cu YouTuberi”, în care apare și fiul lui Cătălin Zmărăndescu, dar și Cătălin Moroșanu.

