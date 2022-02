A fost pe val în momentul în care juca în telenovelele românești „Inimă de țigan”, „Lacrimi de iubire” și „Numai iubirea”. După terminarea filmărilor, Octavian Strunilă a avut probleme cu banca. Invitat la podcastul găzduit de Cătălin Măruță, actorul a vorbit și despre perioada mai puțin bună din viața lui.

Octavian Strunilă a mărturisit că a plecat din locuință din cauza datoriilor pe care le avea la bancă. El locuia într-un apartament cu două camere pentru care plătea lunar rata de 1200 de euro.

„Telenovelele mi-au schimbat viața în bine, apoi în rău. După ce s-au terminat telenovelele, am căzut în cap! Să vedeți cum s-a schimbat viața mea. Mie nu-mi ajungeau banii de joi până joia viitoare, deși luam cinci salarii de-ale lui maică-mea. Cheltuiala era numai pe mese, mare noroc că nu s-au prins drogurile de mine.

Am pus ipotecă de gradul doi pe apartament la un moment dat, s-a tot adunat așa. Aveam un apartament cu două camere și banca a strâns toate datoriile mele într-o rată. A venit criza din 2008, s-au dus toate în jos, m-am trezit în 2009 cu două camere în Vitan la o rată de 1.200 de euro. Rata nu era reală, dar când s-au strâns toate ratele… M-am mutat cu 500 de euro într-o vilă. Am pus chiriaș acolo. Am plecat de la apartament într-o vilă. Mi-am aruncat toate cardurile la tomberon și am băgat chiriaș acolo. Chiriașul a plecat și nu a plătit întreținerea. (…) Se auzea la radio că Strunilă e dat afară din casă și eu eram în mall să cumpăr haine. A fost agasantă perioada respectivă. Nu mai am nicio treabă cu banca”, a declarat actorul în podcastul lui Cătălin Măruță, relatează Click!.

A venit din Dorohoi la București și a reușit să devină actor, apoi regizor și producător. Pentru visul său, Octavian Strunilă a luptat mult. Chiar dacă banca i-a luat apartamentul, actorul a reușit să-și pună ordine în viață. El s-a mutat din apartamentul cu două camere din Vitan într-o vilă pentru care plătea 500 de euro chirie.

Octavian Strunilă nu a vrut să plătească ratele, astfel că el a fost evacuat silit și a pierdut apartamentul. La vremea respectivă, el s-a pricopsit și cu un proces deschis de Asociația Proprietarilor blocului.

