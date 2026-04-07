Potrivit informațiilor furnizate de presa internațională, fostul membru al trupei Migos a fost atacat în zona de valet a unui hotel renumit din Hollywood. În prezent, artistul se află în stare stabilă și este monitorizat de medici, în timp ce poliția a reținut deja două persoane suspecte în acest caz.

OFFSET a fost împușcat în Hollywood

Incidentul amintește de moartea colegului său de trupă, Takeoff, victimă a unui atac similar în anul 2022.

OFFSET, pe numele lui real Kiari Kendrell Cephus, este programat să urce pe scena de la Romaero în perioada 29–30 mai 2026, fiind prima sa vizită în Capitală. Artistul, care are în palmares colaborări cu Drake și Travis Scott, reprezintă elementul central al competiției BBB Around The World, unde s-au înscris deja 41 de licee din București.

Organizatorii de la XCLSV Entertainment urmăresc evoluția stării de sănătate a rapperului și mențin legătura cu managementul acestuia din SUA. Marian Niculae, co-fondator al companiei, a oferit detalii despre situația actuală.

Artistul ar putea ajunge în România

„Suntem optimiști în ceea ce privește prezența lui OFFSET în România. Așteptăm în continuare vești și monitorizăm îndeaproape situația, suntem în contact permanent cu echipa și reprezentanții lui”, a spus Marian Niculae.

La rândul său, Phillipe Cristopher Mantu a subliniat importanța comunicării cu fanii: „Suntem informați constant despre starea lui stabilă, ceea ce ne dă speranțe mari că planurile pentru BBB Around The World 2026 vor rămâne neschimbate. Ne pregătim în continuare la cele mai înalte standarde pentru a oferi publicului experiența promisă la Romaero”.

Din line-ul BBB Around The World 2026 mai fac parte nume precum Madatoricelli, Ursaru, Oscar sau Rava. Biletele sunt deja disponibile la vânzare, iar fanii din România așteaptă confirmarea că superstarul american se va recupera rapid pentru a ajunge la întâlnirea cu publicul de la București.

