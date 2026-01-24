Deși inițial au negat totul, ulterior, Cătălin și Olga au dat cărțile pe față și au mărturisit că la mijloc a fost vorba de mai mult decât o relație de prieteni.

În cadrul emisiunii „Online Story by Cornelia Ionescu”, Olga a mărturisit că a vrut să fie un pansament pentru Cătălin Bordea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

„Eu am vrut să fiu pansament (…) El nu a simțit o perioadă nimic și l-am înțeles atunci când am fost în această competiție și 3 săptămâni nu am simțit nimic, adică nimic. Eram goală pe dinăuntru, nu simțeam durere, nu simțeam nimic nici măcar față de Carmen.

După aceea l-am înțeles când spunea «Eu nu simt nimic, sunt gol!». Oamenii normali, cu sufletul la locul lui, nu putem să-l înțelegem «Cum să nu simți? Chiar nu îți place, chiar nu vrei?». Atunci mi-am dat seama, da, există șanse ca omului să i se ducă sufletul pentru o perioadă și să fii gol pe dinăuntru.

L-am înțeles, nu a fost momentul potrivit, dar poate e mai bine așa ”, a mărturisit Olga Barcari în cadrul emisiunii „Online Story by Cornelia Ionescu”.

„Mă durea. Eram nerăbdătoare. Voiam ca lucrurile să se întâmple foarte repede că de, ai senzația că dacă faci mâine, poimâine 40 de ani ți se termină viața, nu mai vezi alte oportunități. Am fost un pic nebună, am cam insistat puțin. (…)

Când mai m-am detașat mi-am dat seama că poate nu e chiar așa cum am crezut. Noi femeile suntem, cel puțin eu, atât de mult ne lăsăm să greșim în viață și să ne mințim și să ne îndrăgostim de niște proiecții ale noastre asupra unui om și să proiectăm un viitor care este doar în capul nostru.

Când se duce toată iluzia asta și rămâi tu cu tine spui «Ce am făcut?!». Realitatea nu se pupa cu visele mele. Mie îmi plăcea familia, să ies, să călătoresc, să facem împreună bani”, a mai spus tânăra.