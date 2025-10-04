Operația pe care și-a făcut-o Andrei Bănuță de dragul femeilor: „Eu eram rebel. Chestia care mi-a pus capac”

Devenit rapid un fenomen printre adolescenți, artistul care joacă și în serialul „Groapa”, care în curând va avea un nou sezon pe VOYO, a vorbit recent cu Marius Manole, în emisiunea „Întrebarea mesei rotunde”, care se vede pe Acasă TV pe 4 octombrie 2025, de la ora 9.00, despre viața lui privată.

Pentru că voia să aibă succes în muzică, Andrei Bănuță a făcut totul pentru a-și îmbunătăți look-ul.

„Eu am fost foarte gras. 106 de kilograme am avut cel mai mult, dar eram mic de înălțime, că aveam 15 ani când eram așa. Mâncam de toate, mâncam la 12 noaptea două pizza. Îmi spunea mama, îmi spunea tata… Dar eu eram rebel. Eram mare și rebel. Până nu am slăbit, nu s-a uitat nicio fată la mine.

Momentul când am decis să slăbesc a fost, în primul rând, că încercam și eu să mai vorbesc cu o fată. Și chestia care mi-a pus capac a fost când a trimis vară-mea un mail cu mine, care cântam, la o casă de discuri. Și răspunsul a fost: «Cântă foarte frumos! Dacă ar arăta la fel de bine pe cât cântă, ar fi ok». Și atunci m-am ambiționat și am zis: «Să fiu al dracu’ dacă nu mă fac idolul pietrelor de pe stradă». M-am operat la urechi, pentru că le aveam mult mai clăpăuge”, afirmă Andrei Bănuță în fața lui Marius Manole.

Recomandări Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată în penitenciar de liderul interlop

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 20

Despre viața amoroasă, Andrei Bănuță recunoaște: „Nu sunt posesiv, dar nu mi-ar plăcea să am o relație deschisă. Eu nu sunt atât de modern. Eu cânt cu doamna Marina Voica, cu trupa Azur și nu știu despre ce vorbim… Sunt bătrânel, eu după concert mă duc să mă culc”!

Cum a ajuns actor în „Groapa”, care este visul lui în carieră, cu cine și-ar dori o colaborare internațională sau pentru ce i-ar mulțumi mamei lui, aflați la „Întrebarea mesei rotunde”, sâmbătă, 4 octombrie 2025, de la ora 9.00, la Acasă TV.