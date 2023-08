În cadrul festivalului Untold, care a avut loc pe Cluj-Arena între 3 și 6 august, printre artiștii care au urcat pe scenă s-a numărat și Gheboasă, artist și fost concurent la „Survivor România” 2023. Cântărețul a stârnit mari controverse după ce a cântat una dintre piesele sale care conține cuvinte obscene, iar mii de tineri o fredonau.

Internetul s-a împărțit în două, unii îi apreciază melodiile și reprezentația de la Untold 2023, în timp ce alții i-au criticat show-ul lui Gheboasă și mesajele pe care acesta le transmite prin muzica lui. Edy Chereji, fondator Untold, a comentat pe Facebook acest subiect.

Edy Chereji: „Vom face o analiză să vedem care e cea mai potrivită cale între libertatea actului artistic și impactul pe care l-ar putea avea mesajele lui”

„Gheboasă este exponentul curentului trap, care are o priză tot mai mare în România și în străinătate, la publicul tânăr. Pe de alta parte, el reprezintă doar unul din cei peste 250 de artiști, la o scena secundară, care a mai fost invitat la multe evenimente din țară, în acest an”, a explicat Chereji, care a luat și atitudine cu privire la show-ul lui Gheboasă din cadrul Untold 2023.

„Vom face o analiză să vedem care e cea mai potrivită cale între libertatea actului artistic și impactul pe care l-ar putea avea mesajele lui din timpul concertului. Însă, nu ne putem preface că nu există un întreg gen muzical când el este atât de popular în România cât și în străinătate, în rândul tinerilor.

Cred că este la fel de important și ce le mai oferim acestor tineri în festival și cum mergem noi în întâmpinarea lor. Ei ajung în festival cu o anumită cultură muzicală, dar noi îi expunem la multe alte genuri muzicale și experiențe pozitive. Expunerea este în ambele sensuri, acești tineri vin în festival pentru un gen muzical sau pentru un artist, dar au ocazia să descopere zeci de artiști din alte genuri muzicale”, a mai scris el.

La Untold 2023 au existat mai multe scene unde au avut loc spectacole, așa că Edu Chereji îi îndeamnă pe cei care nu îndrăgesc muzica trap să evite astfel de show-uri, având și alte opțiuni. „În același timp, dacă există participanți la festival deranjați de genul trap, ei au posibilitatea de a alege oricare din celelalte scene, cu genuri muzicale diferite”.

„Fiecare artist își asumă mesajele si este responsabil de conținutul pe care îl livrează”

„Aș mai menționa și faptul că noi nu am intervenit niciodată în actul artistic, deoarece credem în libertatea de exprimare. Fiecare artist își asumă mesajele si este responsabil de conținutul pe care îl livrează”, a mai transmis Edy Chereji, care în încheiere s-a declarat mulțumit că și-a putut deplini toate promisiunile pentru Untold 2023.

„Aș încheia reamintind care a fost promisiunea UNTOLD din acest an, pe care am reușit să o îndeplinim până la ultimul detaliu: 250 de artiști, artiști de top internațional – unii dintre ei prezenți pentru prima dată în România, cea mai impresionantă producție de festival din România, sute de mii de participanți aflați în maxima siguranță, străini veniți din toate colțurile lumii, emoții si viață schimbată în bine pentru mulți oameni”.

După controversata prestație al lui Gheboasă la Untold, Mircea Badea a reacționat, dar și Marian Godină și Cezar Ouatu.

Cine e Gheboasă

Gheboasă sau Gavriș Gabriel, pe numele lui real, are 21 de ani și e artist. Acesta s-a născut în Târgoviște, dar trăiește în București și s-a făcut remarcat datorită unei melodii lansate la jumătatea anului 2022, piesă al cărei videoclip a adunat până în prezent pe YouTube 12 milioane de vizualizări.

Gheboasă cântă și alături de Bogdan de la Ploiești și Lil Cagula melodia „Dacă n-ai bani”, care a fost numărul 1 în trending și are până la ora actuală peste 27 de milioane de vizualizări pe YouTube, scrie protv.ro. Gheboasă are succes și pe TikTok, acolo are sute de mii de urmăritori și milioane de like-uri la clipurile postate.

Conform stiridirecte.ro, Gheboasă ia 2000 de euro pentru un concert. Mai mult, el are propria firmă de haine sport, pentru tinerii de vârsta lui, pe care le comercializează online. C

Hub de inovație și învățare continuă pentru medici

