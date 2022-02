„În legătură cu problemele de sănătate, într-adevăr, au fost. Nu mănânc, sunt foarte slăbită. Am o sensibilitate. Sunt mai bolnăvicioasă de fel. Îmi pare rău!

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 2

Mă feresc de frig cât pot, acasă mănânc sănătos. Aici, condițiile au fost foarte grele. Frig. Nici nu mi-am luat niște șosete mai groase cum are Laura, ca să mă feresc. Ploi.

Asta este! Nu pot schimba. Asta sunt. Cu toate problemele mele de sănătate, am reușit să aduc puncte echipei mele. De multe ori am câștigat, am adus puncte importante.

Cu toate problemele mele am reușit să dau tot. Am dat tot! Asta este, o înțeleg pe Laura, da, sunt cea mai sensibilă de aici. Nu știu, poate îmi revin, poate nu. Starea mea este foarte schimbătoare”, a mărturisit Otilia Bilionera în ediția trecută.

GSP.RO Un străin, sosit în România. Reacția lui când a ajuns la Suceava: „N-am pomenit așa ceva în viața mea”

Playtech.ro ȘOC! Cine e în spatele lui George Simion și a lui AUR! Dragnea a anunțat BOMBA

Observatornews.ro „Dumnezeu să te ierte și să te odihnească în pace, suflet bun și frumos”. Cristina a fost ucisă cu sânge rece de bărbatul pe care l-a părăsit în urmă cu doi ani

HOROSCOP Horoscop 15 februarie 2022. Fecioarele își văd puse în pericol anumite realizări, la care lucrează de mai mult timp

Știrileprotv.ro Scene apocaliptice: Momentul în care sute de mierle se prăbușesc din cer, peste casele oamenilor. VIDEO

Telekomsport Calvar pentru o tânără. Ce a putut să păţească după 10 partide de amor într-un timp atât de scurt

PUBLICITATE Valentine – cele mai tari oferte de Ziua Îndrăgostiților