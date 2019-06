Otilia Bilionera dă detalii despre bărbatul cu care se va căsători. Îl cunoaște de numai 7 luni

În urmă cu câteva zile, Otilia Bilionera a fost cerută în căsătorie. Artista a fost invitată la emisiunea pe care Cătălin Măruță o moderează la Pro TV, unde a vorbit despre iubitul ei, însă fără a-i dezvălui identitatea.

Ea a mărturisit că s-au cunoscut în urmă cu șapte luni.

„L-am cunoscut la o petrecere, anul trecut, la un prieten din România. Am ținut legătura, am vorbit la telefon, am mai ieșit în oraș. Mi-a dedicat toată noaptea o piesă – Maroon 5: Girls like you”, a declarat Otilia Bilionera.

Bărbatul care a ajuns la inima Otiliei are 28 de ani și e om de afaceri. I-a oferit inelul de logodnă de ziua ei, pe 13 iunie, după un concert susținut de artistă în Turcia.

„Imediat după ce am terminat concertul, împreună cu echipa noastră am zis să ne retragem în cameră, iar în drumul nostru spre cameră a început să-mi spună dacă sunt pregătită pentru o viață cu el. Și, dintr-o dată, mi-a zis: Ce mai așteptăm? Și a scos inelul; toată echipa era ascunsă după perdele. Nu am plâns, însă a fost un moment foarte special”, a mai spus Otilia Bilionera.

Otilia nu crede în superstiții, însă acum are un motiv să o facă. „Cred că buchetul pe care l-am prins la cununia lui Brigi mi-a adus noroc”, a declarat Bilionera, care nu a stabilit încă data nunții.

