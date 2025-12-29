Totul a început de la o replică simplă, dar imposibil de uitat: „Habibi, come to Dubai”! Andreas Habibi, creator viral care a cucerit TikTokul și muzician devenit fenomen internațional, a transformat acea frază într-un trend global și într-un simbol al culturii moderne.

De cealaltă parte, Otilia a scris istorie cu hitul „Bilionera”, care a depășit 850 de milioane de streamuri și vizualizări pe Spotify și YouTube, devenind una dintre cele mai ascultate piese românești din toate timpurile.

Andreas Habibi a fost cel care a făcut pasul spre Otilia, cu propunerea unei colaborări muzicale. Așa a luat naștere „Yalla”, colaborarea firească dintre doi artiști virali, fiecare cu universul lui și cu un public imens la nivel global. Versurile poartă semnătura a două artiste din aceeași generație creativă, Bianca Tilici și Eligarf, care au construit conceptul pornind de la două replici devenite virale: „Habibi, come to Dubai” (Andreas Habibi) și „Frutti di Mare” (Otilia).

„Yalla” tradus în limba română înseamnă „Trăiește clipa” și se potrivește perfect cu personalitățile celor doi. Otilia și Andreas Habibi trăiesc prezentul intens, se bucură de viață și transformă succesul în libertate. Videoclipul filmat în București sub regia lui Joey îi aduce pe Otilia și Andreas Habibi în același cadru.

„Am vrut să aduc în videoclip energia mea, combinația de culturi și acea notă de lux pe care oamenii o asociază cu Dubaiul. A fost o experiență minunată să colaborez cu Otilia, o artistă cu energie, talent și un simț al umorului care s-a potrivit perfect cu al meu”, a spus Andreas Habibi.

Andreas a venit special în România pentru proiect, iar între el și Otilia s-a creat o energie care nu a trebuit regizată. Totul curge natural și cu o urmă de umor: „A fost prima mea experiență cu România și am fost impresionat de cât de primitori sunt oamenii. Bucureștiul are o energie aparte și, sincer, abia aștept să revin”.

Recent, Otilia s-a căsătorit în Turcia cu Bekir Ali, țara în care s-a stabilit, continuându-și cariera muzicală cu aceeași pasiune. Artista pendulează între Turcia și România, lucrând constant la proiecte noi.

Pe numele lui real Andreas Koundourakis, Andreas Habibi are peste 4 milioane de urmăritori și sute de milioane de vizualizări pe TikTok. Recent, a fost premiat cu „Trend creator of the year” în cadrul WIBA Awards 2025.

