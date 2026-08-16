VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

„Oficial sunt doamna Niculescu!”, a transmis mireasa pe Facebook, la scurt timp după ce și-au unit destinele.

Cum a ajuns Ovidiu Niculescu actor

În urmă cu mai mulți ani, Ovidiu Niculescu a povestit cum a ajuns actor.„Sincer nu cred că a existat un moment la care am ales acest drum. Pur și simplu așa m-am născut cu zâmbet, cu lacrimă, cu foarte multă energie, empatie și putere de persuasiune. Ajuns la vârsta de 39 de ani pot să afirm după 21 de ani de teatru, ușori sau grei, frumoși sau dureroși că sunt un actor nativ.

De mic mi-a plăcut să fac oamenii să râdă sau să plângă, să se emoționeze din cauza mea, să fiu în centrul atenției, să cânt, să spun bancuri, să spun povești, să le inventez, să scriu poezie și d-aia, cu toate neajunsurile și greutățile unei vieți artistice, fiind actor, scriitor și cântăreț mă consider un om norocos și împlinit.

Da, am fost susținut și de mama, și de tata, dar în modalități diferite. Mama, prin felul ei de a fi natural și deschis și teluric de sincer, de o veselie molipsitoare, inteligentă și extrovertită, și tata profund, introspectiv, deștept, analitic și misterios. Vă dau și câte un exemplu de fiecare: mama mă învață cântece, poezii și fabule pe care să le spun cu intonație diferită în funcție de fiecare personaj, de neuitat cum îi ieşea „Bivolul și coţofana” și tata avea replici de genul: „Nu cred până nu văd ! Dacă ești bun atunci cândva o să-ți ceară cineva un interviu la ziar.””, a povestit Ovidiu Niculescu, în urmă cu ceva timp.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE