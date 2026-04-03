Ovidiu Oanță lucrează de 28 de ani în televiziune, fiind într-un „mariaj exclusiv cu PRO-ul, mariaj exclusiv cu Știrile PRO TV”, după cum afirmă chiar el. În adolescență însă, acesta își dorea să lucreze în justiție.

„Voiam să fiu procuror. În perioada aia, nici nu concepeam că nu o să fac Dreptul. Porecla mea în gașca de prieteni era «Procurorul». De unde pleacă toată povestea asta… Am crescut într-un cartier mărginaș din Baia Mare. Sunt crescut într-o familie obișnuită, dar am avut avantajul să am parte de o educație bună înainte de ’89. În primul rând acasă, unde ideea de bun-simț, de respect și de a nu încălca în stânga și în dreapta… și cea mai importantă educație am primit-o în Maramureșul istoric, unde sunt rudele bunicilor și unde îmi petreceam vacanțele. O educație mai bună pe care ți-o dă țăranul maramureșean, care are o doză uriașă de bun-simț, nu există.

Și atunci mi s-a părut că profesia care să acopere genul acesta de educație era din sistemul judiciar. Era de ales dintre cele două variante: procuror sau judecător. Evident, cărțile și filmele îți mai insuflă personaje, vrei să copiezi eroii din filme”, spune Ovidiu Oanță la „Întrebarea Mesei Rotunde”.

Jurnalistul vorbește în fața lui Marius Manole și despre provocările „live-ului”: „Imaginează-ți un scenariu: cu trei minute înainte de live, de la brâu în jos poate să se întâmple orice. A existat o situație, în cariera asta, când, în 150 de secunde, am făcut lucruri pe care alții le fac calm, cu ziarul, cu cafeaua și m-am întors la cadru și am intrat în direct… Mai mult decât atât, în momentul în care ești în transmisiune, ești concentrat pe informații, personaj, să iasă totul perfect, să-i dai omului cele mai bune informații, să fie un produs absolut fabulos. Nivelul tău de concentrare este atât de uriaș încât creierul care procesează are și el anumite scăpări.

Ca să-ți dau un exemplu, am pățit acum câteva zile o chestie pe care nu am pățit-o toată cariera. Era o zi însorită și nu mai avusesem soare de mult timp, eu am la ochelarii de vedere clip on-ul pentru ochelari de soare și, înainte de transmisiune, eram focusat, călare pe telefon, și simțindu-mă extrem de confortabil la ochi, nu am realizat că am rămas cu ochelarii de soare și am intrat așa în direct. A fost unul dintre cele mai rușinoase momente pentru mine. E o regulă nescrisă să nu folosești ochelari de soare, că-ți ascund ochii și e o lipsă de respect față de telespectator”.

La finalul emisiunii „Întrebarea Mesei Rotunde”, prezentată de Marius Manole sâmbătă, 4 aprilie 2026, de la ora 9.00, Ovidiu Oanță are parte și de o surpriză uriașă.