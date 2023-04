De 4 ani, Andrew, fiul Ozanei Barabancea, este implicat într-o relație serioasă. Vedeta a cunoscut-o pe iubita fiului ei și a fost foarte încântată de ea, deși la început aceasta s-a temut de mama iubitului ei.

Artista spune că fiul ei este un bărbat cu capul pe umeri și studiază intens pentru viitorul său. Ozana Barabancea s-a ocupat singură de creșterea și educația copiilor ei.

„Are iubită de 4 ani. Să știi că este un tip care știe să spună nu. Este un tip care nu aleargă după cai verzi pe pereți. Este student în anul 4, trebuie să își dea licența. Când o să fie pe barba lui, atunci poate, dar nu cred, nu are asta în educația lui, niciodată nu a fost un vânător. A fost un tip în banca lui.”

„E o fată cuminte, frumoasă, deșteaptă, de casă”

Într-un interviu pentru ego.ro, Ozana Barabancea a mărturisit că speră ca fiul ei să se căsătorească cu iubita lui. De asemenea, vedeta a mărturisit că este prima fată pe care Andrew a adus-o acasă.

„Sunt foarte bună, am cea mai minunată noră. Sper să fie noră, Doamne ajută! Suntem în post și rugăciunile sunt auzite! O iubesc enorm. Sunt de 4, 5 ani împreună. E o fată cuminte, frumoasă, deșteaptă, de casă! Sunt norocoasă. Da. (n.r. – a fost prima iubită pe care i-a prezentat-o) Suntem o familie de oameni cuminți.”

„I-a fost frică de mine, săraca, credea că sunt baubau!”

Prima întâlnire dintre Ozana Barabancea și iubita fiului ei a fost una destul de încordată, pentru că tânăra se temea de artistă. Andrew a avut grijă să îi explice partenerei sale că totul o să fie în regulă, astfel că vedeta de la Antena 1 o îndrăgește foarte tare pe aceasta. De asemenea, artista își laudă „nora” și spune că este o adevărată gospodină. În pandemie, fata a locuit acasă la Ozana Barabancea.

„I-a fost frică de mine, săraca, credea că sunt baubau! I-a spus: «Mama e un om normal, nu e aia de la televizor!» Și la televizor, habar n-am dacă par așa rea. Ne-am înțeles bine din prima clipă. Am stat și în pandemie împreună. Am stat toți 4. Totul a fost OK. Sunt norocoasă. Gătește și ea, gătim toți sau pe rând. Slavă Domnului că e bine! Nu trebuie să facă nimic față de mine. În primul rând, are grijă și este atentă cu Andrew, asta este important. Eu sunt o cantitate neglijabilă, nu cred că despre mine este vorba. Este vorba despre ei, să se înțeleagă bine, să se completeze unul pe celălalt. Eu nu contez în ecuația aceasta. Îmi văd de lungul nasului.”

