În cadrul emisiunii „Fresh by Unica”, vedeta a oferit noi detalii despre momentele grele prin care a trecut familia ei.

Ozana Barabancea a vorbit despre clipele de groază

„Andrew a avut gheare în piept. Efectiv mi-a zis: «Mamă, mă doare în capul pieptului». N-a vrut să mă trezească, dar eu m-am trezit în urma unui zgomot. Cred că urma să cadă sau ceva s-a întâmplat. Dar știi ce înseamnă instinctul de mamă? În secunda doi am deschis ușa și am zis: «Ce faci, cum eşti? Ce s-a întâmplat?». El cu două zile înainte avea febră.

Eu n-am fost acasă, a chemat salvarea și i-au dat Augmentin. E o tâmpenie de antibiotic, o imbecilitate. Pentru că asta i-a creat această stare. A venit prima salvare, am sunat de două ori la 112. L-au luat, iar eu în spate, cu mașina, singură, nu știu cum am condus. Și acolo, la fel: infarct! I-au făcut coronarografie. Nu i-au pus stand, dar n-au putut să îi facă injecție prin mână, s-a chinuit groaznic, i-au făcut la picior.

Când a venit la Terapie Intensivă, doctorii aveau dubii că ar fi, totuși, infarct. Ei susțineau că ar fi fost o miocardită acută cu mușchiuri, vârful inimii… Vârful inimii foarte inflamat și l-am monitorizat”, a spus Ozana Barabancea pentru Unica.

Apoi vedeta a oferit detalii despre ce s-a întâmplat în spital, afirmând că a trimis un preot pentru a-l împărtăți pe Andrew. Și, mai mult decât atât, ea a mers la biserică, pentru a se ruga. Iar toate aceste lucruri l-ar fi ajutat pe fiul ei, care a fost externat după doar câteva zile.

Vedeta a trimis un preot la Andrew Barabancea

„Am rugat un preot să se ducă să îl împărtășească. Și l-am împărtăşit. La Terapie Intensivă dacă ești, nu te spovedești, nu ţii post… Te împărtăşeşte pe loc. Și am făcut asta. Și s-a văzut clar o ameliorare. Plus că am fost la biserică, am fost la maslu…

E clar că nu este cel mai simpatic loc să stai într-un spital… Și de aia probabil că și el a spus că vrea acasă. Acasă n-ai monitorizarea, doar că eu rămân fără aer când știu că are palpitații. A stat cinci zile la Terapie Intensivă, pe 2-3 mai l-au băgat pe salon, iar după l-au externat. Nu știu dacă a fost cea mai bună variantă, pentru că era acasă şi tot așa a acuzat iarăşi febră, iarăși dureri şi nu numai… Şi palpitaţii”, a mai afirmat Ozana Barabancea.

