După câteva zile petrecute la Terapie Intensivă, Andrew Barabancea a fost mutat pe salon, iar acum a ieșit din spital și s-a întors acasă.

Ce a postat Andrew Barabancea pe Instagram, după ce a ajuns acasă

„Andrew este din ce în ce mai bine. Deja astăzi s-a mutat la salon, suntem foarte fericiți. Se pare că săptămâna viitoare va merge acasă, va veni acasă. Avem nevoie de astfel de momente, probabil, Dumnezeu știe cum le rânduiește El, să ne mai oprim un pic să facem un popas și o introspecție asupra vieții noastre”, afirma Ozana Barabancea în urmă cu doar câteva zile.

Pe 6 mai 2025, imediat după ce a ajuns înapoi în propria lui casă, Andrew Barabancea a postat pe Instagram, la story, o fotografie cu patul din dormitorul său, pe care se poate observa și o foaie cu un mesaj.

„Bine ai venit. Te iubim” sunt câteva dintre cuvintele care se pot distinge pe bucata de hârtie lăsată pe pat, alături de câteva baloane.

Fiul Ozanei Barabancea vrea să plece lunar în vacanță

Înainte de a fi externat din spital, fiul Ozanei Barabancea a stat de vorbă cu jurnaliștii de la SpyNews, cărora le-a dezvăluit că își va schimba complet stilul de viață și vrea să plece lunar din țară, în câte o scurtă vacanță.

„Eram acasă, mă luptam deja cu o infecție în gât. M-am trezit la 4-5 dimineața cu dureri masive în piept. Am chemat salvarea, au venit două mașini până la urmă, șocați. Nu au vrut să-mi zică ce este, pentru că nu voiau să mă panicheze. Am ajuns la Urgențe, m-au băgat direct în operație, iar de atunci în Terapie Intensivă. Recuperarea merge bine, stau sub supraveghere, medicii și asistentele de la Floreasca au grijă foarte bine de mine.

Acum mă simt stabil, binișor, am momente și momente. Lecția importantă din toată situația asta este că trebuie să te pui pe tine pe primul loc, să înveți să zici și «Nu». Trebuie să te bucuri și de roadele muncii tale, nu să muncești încontinuu. Ce voi schimba? Tot stilul de viață. Gata țigări, cafea, nici măcar alcool ocazional. Voi integra în programul meu odihnă și, cel mai probabil, câte o plecare din țară în fiecare lună. Sunt pozitiv și știu că tot ce s-a întâmplat s-a întâmplat înspre binele meu. Dumnezeu e acolo sus și mă iubește mult”, a spus Andrew Barabancea pentru sursa citată.

