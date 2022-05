Vlăduța Lupău, 31 de ani, așteaptă un copil, după două sarcini nereușite, în această vară va aduce pe lume un copil, pe care îl are cu soțul ei, fostul fotbalist și campion cu CFR Cluj, Adrian Rus. Invitată în cadrul podcast-ului lui Mihai Morar, „Fain și simplu”, ardeleanca a detaliat faptul că familia ei nu este de acord cu cariera ei muzicală. Una care este în ascensiune, maramureșeanca fiind apreciată în Transilvania, apoi în restul țării, pentru vocea ei.

Cântăreață de muzică populară, Vlăduței îi sortiseră părinții o altă carieră. Mama artistei este medic veterinar, fratele ei, Bogdan, i-a călcat pe urme, și Vlăduța Lupău a fost îndreptată spre așa ceva, chiar dacă nu i-a plăcut la început. Voia să urmeze „Științe politice”, dar apoi s-a dedicat marii pasiuni, muzica, detaliu ce i-a adus o carieră.

A terminat Facultatea de medicină veterinară

„Eram de nedespărțit de fratele meu, care era împătimit după animale. Eu voiam să fac științe politice. A mers să-și depună dosarul la Medicină veterinară, la Cluj-Napoca, mi-a plăcut cum arăta curtea, apoi clădirea, am găsit și foști colegi ai mamei. Chiar dacă fratele meu e mai mare cu un an, am fost împreună în aceeași clasă, în aceeași bancă, din clasa I până la facultate. Mi-au zis la Cluj: «Vlăduța, hai că te ajutăm, că facem!». Eu voiam «Științe politice», dar mi-am depus dosarul la Medicină veterinară. Așa am ajuns acolo. Apoi, am îmbrățișat cu drag facultatea, am avut bursă cinci ani și jumătate din șase. Am fost și în Italia, cu bursă. Dar n-am fost deschisă total cu facultatea. Eu și cântam, mai ales din anul IV, când a fost mai greu cu școala, iar eu m-am dedicat mai mult muzicii”, a rememorat Vlăduța.

Tatăl ei ar vrea s-o readucă în Șimleu Silvaniei

Tânăra din Șimleu Silvaniei a admis faptul că părinții nu văd cu ochi buni cariera ei! Tatăl ei voia s-o readucă de la Cluj în micuța localitate din Sălaj. „L-am întrebat pe tata: «Îmi faci un cabinet? Să am ce face!». Tata avea un spațiu comercial, un magazin alimentar, i-am zis să-l scoată pe ăla afară, altfel nu mă întorc acasă. «Păi, nu, mai întâi să te angajezi, să faci aia, aia». Atunci, am zis că-mi văd eu de treaba mea. Am terminat facultatea acum 7 ani, poate că mi-ar fi plăcut un cabinet veterinar, fain, dar la Cluj, nu la Șimleu Silvaniei”, a comentat cântăreața.

„Nu le spun părinților unde cânt”

Mihai Morar i-a povestit că nici mama lui nu a fost de acord, la început, cu cariera lui. Detaliu ce a determinat-o pe Vlăduța Lupău să fie mai expansivă în confesiuni: „Sincer, părinții nici acum nu cred că mă iau în serios cu cântatul. Consideră, cum zice tata: «Se gată! Nu va mai dura mult prostia asta». Și după facultate mi-a zis că se gată. L-am luat la câteva evenimente, să vadă ce și cum. «Cum? Tu numai 45 de minute cânți?». Iar îmi zicea că nu e bine, orice fac nu e bine”, s-a amuzat artista.

„M-am gândit că o să mă căsătoresc, că atunci vor avea încrederea, ai mei mi-au zis: «Acum, chiar se gată! Te-ai pus la casa ta, cu soț, faci și tu o mâncare, nu mai cânți». Și-acum, după ce va veni copilul. «Ce faci? Te duci colo, colo. Gata!», asta-mi spun. Eu nu le spun părinților unde cânt! Nu-i mint, îi protejez de niște griji. Uneori, mai îmi luau cheia de la mașină, ca să nu plec! Când am schimbat un pic stilul de a cânta: «Ce e prostia asta?!». Mama îmi spune că dacă nu era ea, dacă nu mă ajuta, nu ajungeam aici. N-am niciun susținător în familia mea”, a mai zis ea.

