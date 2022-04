După ce în luna februarie anunța că s-a despărțit de iubitul italian cu care avea o relație de 5 ani, Patrizia Paglieri a surprins acum pe toată lumea și a mărturisit că s-a împăcat cu acesta. Vedeta spunea despre bărbatul din viața ei că este prea posesiv și gelos. Lucrurile s-au schimbat acum, căci ea a mai decis să îi mai dea încă o șansă.

„Am un iubit de 5 ani, ne înțelegem bine. El locuiește în Italia, eu aici, dar încet, încet așezăm lucrurile, a fost mai dificil la început cu distanța aceasta”, a declarat Patrizia Paglieri, pentru Click!.

De Paște, Chef Patrizia Paglieri va merge câteva zile în vacanță împreună cu iubitul ei. Cei doi au de gând să petreacă în zona Sibiului și să se bucure de fiecare moment împreună.

„Voi merge undeva, cu iubitul meu, în zona Sibiului, apoi la Sighișoara și prin împrejurimile locului. Am mai fost pe acolo, însă doar în trecere, erau niște peisaje minunate, am zis că vreau să le vizitez. Mai bine ca în România nu mă simt niciunde, oamenii sunt minunați; oamenii mă cunosc aici, atunci când merg la restaurant, știu că sunt Chef, mă tratează regește”, a mai declarat vedeta de la Kanal D.

„Niciodată nu am zis că nu mai pot”

Patrizia Paglieri are un program foarte încărcat, mai ales de când face parte din echipa matinalului „Dimineața cu noi”. Ea nu mai are restaurant, însă are o școală de bucătărie și colaborează cu restaurante din mall-uri. Vedeta se trezește în fiecare zi la 4.30 pentru a merge la emisiunea de la Kanal D. Chiar dacă are mereu foarte multe lucruri de făcut, niciodată nu s-a plâns că nu mai poate.

Recomandări DOCUMENT. Secția de arși de la Bagdasar a fost „înghesuită în altă locație pentru a se face UPU”. Iar UPU a ars

„Niciodată nu am zis că nu mai pot, pentru că atunci când nu mai poți, mai poți puțin. Eu mă încurajez singură, încerc să fac într-un fel, să fiu foarte bine așa cum sunt în acel moment. Bunica mea avea o vorbă pe care aș traduce-o cam așa: “sacul strâns și bine legat, să fii numai tu cu sacul”, adică, să nu te întinzi mai mult decât ți-e plapuma. Mai bine fac puține și cu mare plăcere”, a spus chef Patrizia Paglieri.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Și-a crescut singură fiul și mereu a luptat pentru ceea ce și-a dorit. Patrizia Paglieri a venit în România în 1993, unde s-a adaptat foarte bine încă de la început. Ea se consideră o femeie puternică și optimistă.

„Da, sunt puternică. De la mama am învățat acest lucru, ea a trecut prin multe, mereu erau optimistă și m-a învățat că mereu să mă uit înainte, niciodată în spate. Plus că am fost o mamă singură, trebuia să fiu puternică. Îmi aduc aminte că atunci când am venit în România, în 1993, să fiu Chef, să dau ordine în bucătărie, erau alte vremuri și nu prea se concepea ca o femeie să fie șef. Pentru femeie este un pic mai greu, aproape în orice domeniu”, a spus Patrizia pentru sursa mai sus menționată.

GSP.RO Primele declarații ale pilotului rus care a șocat întreaga lume cu gestul său. Explicații de necrezut. S-a luat o decizie drastică în cazul lui

Playtech.ro Zelenski, mesaj USTURĂTOR pentru Vladimir Putin în plin război. Declarația care va înfuria Kremlinul: „Planul vostru era să...

Observatornews.ro Audi rupt în două pe un drum din Rădăuți. Mașina s-a făcut bucăți după ce a intrat cu viteză într-un stâlp. Un elev de 18 ani a murit pe loc

HOROSCOP Horoscop 13 aprilie 2022. Leii au șansa de a înțelege că limitele pe care le respectă sunt, de multe ori, rezultatul unei obișnuințe

Știrileprotv.ro Schimbare importantă pe piața RCA. Cât vei plăti pentru polița de asigurare, conform unei noi legi

Orangesport.ro "Soldaţii ruşi se comportă ciudat". Un ucrainean a făcut descoprirea stranie în locuinţa proprie imediat cum a intrat pe uşă