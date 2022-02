Ziua Îndrăgostiților a prins-o singură pe Patrizia Paglieri, pentru că s-a despărțit de iubitul sicilian. Anunțul a fost făcut chiar de vedetă, însă nu se plânge de situația ei amoroasă. Chef Patrizia Paglieri își ocupă timpul cu gătitul și uită de orice supărare. Atitudinea bărbatului a fost cea care a dus la încheierea relației.

„De Sfântul Valentin n-am făcut nimic, pentru că nu mai am iubit, dar am gătit. Din păcate, este genul sicilian, prea posesiv. În decembrie am fost cu fiul meu la Londra, la un cuplu de prieteni gay, căsătoriți de 8 ani. Și am pus o poză pe Facebook cu unul din ei, și iubitul a început să fie gelos. Am decis atunci că e mai bine singură, mereu am fost pe cont propriu. Mai ales că eu nu mai stau cu cineva de peste 30 de ani. Am un copil frumos, deștept și muncitor, pe Francie, însă și el își dorește viață lui, să nu mai stăm împreună”, a povestit Patrizia, în exclusivitate, pentru Click!.

Patrizia Paglieri își vinde vila

În casa vedetei s-a filmat serialul „Sacrificiul”, iar acum are de gând să scoată locuința la vânzare. Patrizia Paglieri și fiul ei, Francesco, își doresc să se mute separat. Fosta concurentă de la „Asia Express” caută acum o nouă vilă pentru ea, iar pentru băiatul ei o garsonieră.

„Da, este adevărat că vrem să o vindem, vrem să ne mutăm separat, Franci vrea și el să stea singur, să fie independent, poate mai vine cu o fată, cu prieteni să se joace pe play-station și are nevoie de casa lui. Eu vreau să-mi cumpăr o casă cu etaj și el să-și ia o garsonieră. Te obișnuiești într-un fel și rămâi așa dacă nu-ți găsești perechea. Am hotărât să vindem casa aia de care ne leagă atâtea amintiri, dar a început să fie greu de întreținut, are mult teren și trebuie să trebăluim prin curte.

Trebuie să vină o familie mare, cu bani, e o casă în care trebuie să investești bani, să repari, să renovezi, să schimbi diverse. Jumătate de casă, unde am avut restaurant, am închis-o, am închis căldura, gazul și apa. Nu am bani de penthouse în Floreasca, însă vreau undeva unde e liniște”, a povestit Chef Patrizia, pentru sursa mai sus menționată.

