Paula Seling, apariție alături de fiica sa adoptată. Elena e protagonistă în videoclipul de Crăciun al mamei sale

Mama și fiica sunt surprinse împreună, pe străzile din București, ținându-se de mână. Elena sare fericită, zâmbește și își privește continuu mama, care poartă haine elegante, un palton roșu și cizme cu toc.

„Buna ziua , prieteni! Veți vedea premiera celui mai nou videoclip de iarnă al piesei „S-a născut in iesle” , piesa scrisă de Lucian Mârza, videoclip în care joacă Elena 🥰 Crăciun fericit și tot binele din lume”, a transmis Paula Seling cu o zi înainte ca piesa ei nouă să fie lansată.

Tot în ziua de Crăciun, Paula Seling și-a aniversat ziua. Cântăreața a împlinit 44 de ani. „Azi, de Crăciun, aniversez, și eu, ziua de naștere.🥰 🎊🎉🎄❤️ Iubirea voastră, gândurile și felul în care îmi sunteți alături de atâta timp sunt cadourile prețioase pe care le port în inima, an de an, de ziua mea. Vă mulțumesc că îmi sunteți ! Crăciun fericit și tot binele din lume !”, a mai transmis artista.

Paula Seling și Elena, fetița ei adoptată, pe coperta revistei VIVA! de decembrie

Cântăreața a și povestit despre Elena, fiica ei, care a aflat la un moment dat despre un material în presă în care scria că vedeta nu are copii. Pentru prima dată, Paula Seling nu se mai ascunde, e mamă de șase ani. „Într-o zi, m-a luat la discuții și mi-a spus că o prietenă i-a atras atenția asupra unui articol ce spunea că «Paula Seling nu are copii!». Înainte de acest moment, am evitat să răspund la întrebări, în interviurile mele, despre intimitatea familiei și am încercat să mă asigur că răspunsurile mele nu pot fi interpretate în așa fel încât să o afecteze pe ea. (…)

M-am mirat și m-a afectat, gândindu-mă la ce o fi în inimioara ei. I-am explicat că unele sunt articole inspirate sau rescrise după interviuri și apariții mai vechi, înainte ca Dumnezeu să o aducă în familia noastră.

I-am explicat că am așteptat ca ea să fie suficient de matură încât să nu o afecteze nimic, totodată, din respect pentru dreptul ei la intimitate. Voiam să fiu sigură că este decizia ei de a fi cunoscută public, de a avea acces la ceea ce spune lumea”, a dezvăluit cântăreața.

Într-o postare pe Facebook s-a aflat că fetița poartă acum numele ambilor părinți, Elena Bucura Seling locuind până astăzi și cu părinții ei adoptivi, dar și cu bunicii ambelor familii. „Elena a petrecut timp și la mama mea, la Remetea, dar și cu bunica din partea tatălui ei. Am decis să nu o purtăm cu noi sau cu mine prin diverse turnee, din hotel în hotel, fiindcă viața de artist nu e una ușoară. În plus, ar fi lipsit prea mult de la școală. La cei nouă ani ai săi, Elena e în clasa a doua.

Am hotărât de comun acord ca ea să pună pe primul plan școala. Și pentru asta am căutat soluțiile cele mai favorabile. Atunci când a fost vorba despre spectacole lângă București, atunci am mers împreună. Dar acelea au fost mici excepții!”, a scris Paula Seling în mediul online.

