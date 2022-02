Chiar și așa, Paula Seling recunoaște că au fost momente în care a avut de pierdut din cauza temperamentului ei.

„Au fost și piese pe care le-am refuzat și după aia mi-a părut rău și mi-am dat seama că am refuzat în momente în care aveam senzația că simt un pic mai altfel.

Eu am avut o chestie, întotdeauna am fost ultra-sinceră, n-am știut să fiu diplomată, n-am știut să păcălesc lucrurile. Întotdeauna, când am avut ceva de zis și m-a preocupat ceva, am zis, chiar dacă mi-a făcut rău, au fost momente când mi-am dat seama că sunt și fraieră.

Am fost invitată în diverse contexte să îmi dau cu părerea pe ici, pe colo, să dau note și, pentru că întotdeauna am făcut ce am crezut, mi-am luat scatoalce!”, a povestit Paula Seling în emisiunea “theXclusive” de pe YouTube, potrivit Cancan.

