Aseară, într-o ediție plină de emoție autentică, bucurie pură și talente rar întâlnite, un moment pus în scenă de doi copii de 3 și 7 ani a impresionat juriul și i-a determinat pe Smiley și Pavel Bartoș să apese butonul auriu. Ediția „Românii au talent” de vineri seară a fost lider absolut de audiență.

Eric și Eduard Radu sunt doi frați din Sibiu care au transformat scena „Românii au talent” într-o explozie de energie și inocență, printr-un dans fecioresc de pe Târnave. Cei mici au învățat să danseze chiar de la părinții lor, iar dragostea pentru folclor și naturalețea cu care au umplut scena au fost imposibil de ignorat. Reacțiile nu au întârziat să apară, iar sala a fost, la propriu, în picioare: „Au fost adorabili. Mi s-a părut atât de autentic discursul lor și iubirea lor… Cel mic a fost dulceața de pe pământ. La trei ani să îți poți coordona picioarele și mâinile, să faci tu loviturile acelea…”, a spus Andra, vizibil emoționată de prestația celor doi frați. La rândul său, Andi Moisescu a surprins perfect atmosfera din sală: „Să recunoaștem – a fost isterie în sală. Hai că nu mai ținea nici publicul. Și noi eram pe jos”. Smiley și Pavel Bartoș au confirmat că apariția lor a fost una memorabilă și i-au trimis direct în semifinale, apăsând butonul auriu.

Ediția de vineri seară a fost lider absolut de audiență! În intervalul orar 20:27 – 24:01, în medie, la nivel național, peste 1,6 milioane de telespectatori s-au bucurat de spectacolul suprem. În minutul de aur, la ora 21:21, peste 2,1 milioane de telespectatori urmăreau programul PRO TV.

În rândul publicului național, format din persoane cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD, PRO TV a înregistrat 8 puncte de rating și 28,7% cotă de piață, în timp ce televiziunea de pe locul secund a avut 4 puncte de rating și 14,4% share.

Concurenții care au trecut în etapa următoare la „Românii au talent”

Sofiia Tepla și Marharyta Tabachnyk, Criss Music School, Robert Drăghici, Elizabeta Calmuțchi, Andrei Ghiță și Andreea Grecu, Mini Marvels, Ion Crețeanu, Simona Stolerencu, Midnight Pearls, Colin Doljescu, Doru Cătănescu și Teodor Ghiță, Taisa Silaghi sunt ceilalți concurenți care au primit aseară 3 sau 4 de „DA” și merg în etapa următoare.

Vineri, de la ora 20:30, „Românii au talent" revine cu o nouă ediție, plină de momente care promit să surprindă din nou o țară întreagă.