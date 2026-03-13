Anul trecut, celebrul prezentator a lansat un nou film, „Crăciun cu Ramon”, care a ajuns în cinematografele din România pe 1 decembrie 2025, și care a reușit să cucerească publicul.

„S-a lansat pe 1 decembrie 2025 primul film românesc de Crăciun făcut la aproape 20 de ani după «Ho Ho Ho», cu același regizor. Cel mai tare film românesc de Crăciun: «Ramon 2»! Senzație, ceva între «Singur acasă» și «Harry Potter». Am avut turneu de distribuție cred că în peste 20 de localități, așa cum am avut și la primul «Ramon». Pentru că am văzut cum contactul direct cu publicul este fantastic. Bineînțeles că am fost și la Oradea, ca să le mulțumim din suflet celor de acolo, locuitorilor, primăriei, Visit Oradea, toți cei care ne-au sprijinit în toată această aventură a noastră”, a spus Pavel Bartoș în exclusivitate pentru Libertatea.

În dialogul pe care l-am purtat cu actorul, acesta ne-a dezvăluit că nu se îmbogățește din filme, dar că speră ca pe viitor să aibă un profit tot mai mare.

„Te face, cum să zic eu, te face să continui. Nu te îmbogățești… Probabil că după al treilea sau al patrulea film poți vorbi că începe să-ți iasă. Până atunci încă susții tu. Pentru că tot ce-ți vine din primul, bagi în al doilea. După, din al doilea, bagi în al treilea. La început trebuie să faci asta. Dacă nu faci asta, ți-e greu. Pentru că tu trebuie să le arăți și sponsorilor și partenerilor care vin alături de tine că și tu ești dispus să bagi…”, a adăugat Pavel Bartoș.

Actorul investește doar în ceea ce se pricepe să facă

Am fost curioși să aflăm dacă actorul și-a investit banii și în alte afaceri, însă Pavel Bartoș a precizat că a învățat de-a lungul vieții să nu se aventureze în lucruri pe care nu le stăpânește cum trebuie.

„M-am învățat ceva în viața mea. Am încercat să fac alte investiții, dar nu mi-au ieșit. Și atunci mi-am ales să investesc în primul rând în mine, pentru că eu cred foarte mult în mine! Și să investesc în ceea ce mă pricep să fac. În teatru, în televiziune, în filme, adică investesc aici… Pentru că aici mă pricep, aici știu cum este business-ul. Nu iese cum iese în alte business-uri, IT sau crypto sau nu știu ce… Dar, cum să zic eu… E bucurie sufletească! Da. În primul rând că e o împlinire. Și e o continuă provocare”, a încheiat Pavel Bartoș interviul pentru Libertatea.

