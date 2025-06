În anul 2023, Pavel Bartoș a decis să lanseze și primul lui film, „Ramon”, care a avut un succes foarte mare nu doar în sălile de cinema: a ajuns inclusiv pe Netflix, pe VOYO și la PRO TV!

Recent, într-o discuție pe care am avut-o cu talentatul actor, l-am întrebat pe Pavel Bartoș dacă ne poate spune câți bani a investit în filmul „Ramon” sau ce profit a avut.

„Filmul independent este foarte greu de făcut. Pentru că tu trebuie să faci rost de venituri și, când nu poți face rost, aduci de acasă. Adică sunt… Și, dacă vrei să le faci și la o anumită calitate, ele costă. Dar știi, lumea să nu aibă impresia că noi scoatem nu știu ce… Noi dacă ieșim pe zero, noi suntem fericiți, pentru că asta ne dă cumva puterea să-l facem pe următorul.

Dar e foarte multă muncă, pentru că lumea nu știe că e o muncă de câțiva ani în spate. Și dacă o cuantifici, vei vedea că nu neapărat ai câștigat nu știu cât, dar măcar să ieși… Noi avem o chestie: «Hai să ieșim măcar pe plus un leu»! Și atunci noi suntem fericiți, pentru că, totuși, la un proiect de film aduni cam 100 de oameni din domeniu, pe care îi plătești pe proiect, care sunt profesioniști. E foarte greu!

Adică filmul se întinde, toată lumea crede că e doar filmarea în sine, de 20-21-23 de zile, dar pre-producția înseamnă niște ani. Adică nu e atât de ușor. Iar după aia post-producția: să montezi, să editezi muzică, colorizare, e o altă muncă”, a spus Pavel Bartoș în exclusivitate pentru Libertatea.

Ținând cont că în ultimii ani se vorbește tot mai des despre barter, parteneriate sau diferite înțelegeri în urma cărora vedetele se ajută între ele și se invită reciproc în diferite proiecte, l-am întrebat pe Pavel Bartoș și dacă există discuții de genul „Hai la mine, vin și eu la tine” când caută actori pentru filmele lui.

„Nu mai poți face asta. Adică știi cum e… Eu am făcut mult barter de genul ăsta. Dar am considerat că, atunci când voi fi producător, știi, eu mă pun în situația lor. Și am zis: «Bă, munca omului trebuie plătită»! Pentru că atunci mi-am zis, m-am gândit: «Băi, tu ca actor cum te-ai simțit bine?». Așa, să mă duc la ăla și să mă… Nu trebuie să-mi dea nu știu cât bani, dar să văd că sunt respectat și, cum să zic eu, nu remunerat pe măsura valorii, dar să simt că sunt respectat și că, pentru ce muncesc, sunt și remunerat”, a încheiat Pavel Bartoș.

În ultimele luni, Pavel Bartoș a filmat o nouă producție, „Ramon 2”, care este un film de Crăciun și care urmează să fie lansat oficial în luna decembrie a acestui an.