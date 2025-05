Potrivit unui clip pe care l-a postat pe TikTok, Culiță Sterp ar fi lovit o căprioară pe autostrada Cluj – Alba Iulia, în dimineața zilei de 9 mai 2025. Iar în urma accidentului, mașina nu a mai putut fi pornită, astfel că a fost nevoie ca aceasta să fie luată pe platformă și dusă la reparat.

Celebrul artist dă vina pe autorități pentru accidentul produs, deoarece acea autostradă din România nu are gard de protecție împotriva animalelor pe margine.

„Autostrăzile din România, fără garduri pentru animale. Cele mai faine autostrăzi… Mulțumim politicienilor din România! Ăștia care candidați acum, puneți garduri la autostrăzi, că nu avem garduri. Trec vaci, cai, oi pe autostradă și ia uite… Măcar de prindeam căprioara aia s-o frigem… S-a dus, asta e. Alt rău să nu fie, mergem înainte”, a spus Culiță Sterp în clipul video pe care l-a postat pe TikTok.

„Mulțumim CNAIR (Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere), ăștia care vreți numai taxe pentru drumuri, dar un gard nu puneți și voi”, a scris artistul peste clipul video. Cântărețul le-a spus și fanilor pe Instagram ce a pățit, afirmând că accidentul a avut loc la ora 4.30.

„România, te iubesc! Și acum să vă povestesc și întâmplarea cu căprioara… Pe la ora 4.30 dimineața am lovit-o și nu am mai putut să pornim mașina, pentru că am spart radiatorul și nu mai avea apă motorul pentru răcire”, a scris Culiță Sterp pe Instagram, la story.

Culiță Sterp a revenit apoi cu încă un mesaj pe TikTok, anunțând că mașina pe care o conducea în momentul în care a lovit o căprioară pe autostradă nu era a lui.

„Mașina nu era a mea, era a unui prieten cu care eram, el conducea. Știu că nu guvernul se ocupă de autostrăzi, am zis în spirit de glumă. Am și scris pe video CNAIR, să fie sănătoși, până luni”, a mai scris artistul pe internet.

