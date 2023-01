Începând din 18 ianuarie, Antena 1 le aduce telespectatorilor jocul-vedetă al românilor, „Nu te supăra, frate!”, un nou format TV inspirat din jocul de societate cu acelaşi nume. Emisiunea, difuzată live în fiecare miercuri, joi și vineri de la ora 17.00, la Antena 1, va fi prezentată de Pepe, iar lui i se va alătura, în calitate de coprezentator, magicianul Robert Tudor.

În cadrul fiecărei ediţii, şase vedete, împărţite în două tabere, vor arunca zarurile, la propriu în platoul emisiunii „Nu te supăra, frate!” şi vor muta pionii conform indicaţiilor de pe tabla de joc. Desigur, pe parcursul jocului nu vor lipsi nici pedepsele, capcanele bine ascunse şi întrebările care îi vor pune pe jucători în situaţii care mai de care mai amuzante.

„La finalul anului, am primit şi eu, ca toţi colegii mei, pionul-invitaţie pe care scria doar «Ai toate calităţile de care avem nevoie la Nu te supăra, frate!». Ştiind doar jocul, pe care îl ştiu de când eram copil şi cu care, de altfel, am crescut, mi-am spus că voi participa cu mare drag în calitate de invitat în cadrul acestui proiect frumos. A urmat apoi propunrea de a fi gazda acestei emisiuni, lucru care m-a bucurat tare, pentru că dacă eu aş fi inventat un joc pe care să îl prezint la TV, ăsta ar fi fost, cu siguranţă. Nu ştiu cum am fost ales, dar mi se pare că mi se potriveşte într-un mare fel formatul! Eu, când sunt alături de prieteni, printre care sigur că se numără şi foarte mulţi artişti, sunt cel care dă startul distracţiei, care organizează jocurile, care dă pedepsele; îmi place foarte mult să mă implic şi nu mă dau în lături de la nimic! Aşa că, nu te supăra, frate, dar eu sunt mai potrivit pentru acest proiect!”, a dezvăluit gazda emisiunii, Pepe.

Mai mult, artistul a mai completat: „Nu există pion, probă sau zar care să fie aruncat fără să se întâmple ceva haios. Fie că sunt pedepse pentru a înainta sau nu pe tabla de joc, fie că sunt întrebări cu 3 variante de răspuns, va fi cu muuuult râs şi multă voie bună. Pot fi chiar şi jocuri şi provocări între vedetele participante, deci vă daţi seama cum va fi la platoul de filmare. Nu avem timp să ne plictisim, asta vă pot spune cu siguranţă, e un joc continuu între adulţi, care în sufletul lor sunt copii. Şi cred că asta ar trebui să nu ne lipsească niciodată, indiferent de vârsta pe care o avem!”

Magicianul Robert Tudor este coprezentator la „Nu te supăra, frate!”

La rândul său, magicianul Robert Tudor dezvăluie: „Am acceptat fără să stau pe gânduri provocarea «Nu te supăra, frate!» pentru că îmi doream foarte mult şi de multă vreme să prezint jocuri. Anul trecut, când emisiunea «Neatza cu Răzvan şi Dani» se filma la mare, mi-am exprimat dorinţa de a prezenta eu jocurile. Am şi vorbit cu producătorii emisiunii despre asta: «Vă rog, aş putea să prezint eu jocurile? Ştiţi, eu am prezentat şi balul bobocilor, am şi experienţă în emisiuni live…», dar mi-au spus că nu e momentul, că e bine şi mai ales suficient ceea ce fac! (râde). M-au chemat după ceva luni în birou, de am crezut că am greşit cu ceva, şi mi-au spus: «Ţii minte când ne-ai spus că vrei să prezinţi jocuri? Credem că a sosit momentul, Nu te supăra, frate!». Le-am zis şi eu «Nu mă supăr, dar nu înţeleg!». Cam aşa am primit propunerea. Ce va urma… vedeţi din 18 ianuarie, la Antena 1!”.

Jocul-vedetă al românilor, „Nu te supăra, frate!” va avea premiera miercuri, 18 ianuarie şi va putea fi urmărit în fiecare miercuri, joi şi vineri, de la ora 17.00, la Antena 1.

