Tradiția de la care nu se abate Pepe în Vinerea Mare. Ce preparat nu-i lipsește artistului de pe masa de Paște

Două tabere, cea hit, completată de artiști precum Diana Matei, Ruby, Bella Santiago, Jador plus Oase și Maria, dar și cea a petrecăreților, unde participă Daniela Condurache, Viorica Macovei, Mălina Avasiloaie, Vlăduța Lupău, Tudor Furdui Iancu și Romică Țociu, se vor întrece în probe speciale și clipe de umor.

Pepe prezintă „Bătălie pe veselie” la Antena 1 alături de Alexia Țalavutis

Atmosfera electrizantă va fi completată de momente de roast și piese artistice, susținute de Cosmin Natanticu, Romică Țociu și Cornel Palade, Oase și Maria sau Vasile Muraru și Valentina Fătu. Se anunță o competiție cum nu s-a mai văzut, plină de comedie și muzică bună!

Înainte ca emisiunea să fie difuzată de Antena 1, Pepe, unul dintre prezentatorii de la „Bătălie pe veselie”, a stat de vorbă cu Libertatea despre tradițiile pe care le păstrează în fiecare an de Paște.

„În Săptămâna Patimilor ne resetăm și ne gândim că ar trebui să fim mai buni. Totuși, acest lucru ar trebui să se întâmple zilnic, nu doar acum! Ca tradiții, cel mai important este să încerci să nu faci rău, să nu bârfești, să lași de la tine și să fii bun și iertător.

Partea cu postul ține uneori și de alimentație! Eu încerc să țin post în toată Săptămâna Mare, iar în Vinerea Mare țin, de obicei, post negru. Dar nu mi se pare un păcat atât de mare să mănânci ceva ce pare interzis. Este mai grav să faci ceva ce îi poate dăuna unei alte persoane”, a spus Pepe în exclusivitate pentru Libertatea.

Alexia Talavutis și Pepe la Antena 1

Întrebat cine se ocupă de masa de Paște în familia lui, artistul a fost categoric: „Toți ne ocupăm! Încercăm cumva să fim implicați cu toții, atât de sărbători, cât și în viața de zi cu zi. Ca preparat tradițional avem drobul de miel. Sărbătorile perfecte sunt doar în familie”.

Iepurașul de Paște nu există pentru familia artistului

Pepe a dezvăluit și că în familia lui nu există Iepurașul de Paște, iar cel care aduce mereu cadouri în perioada sărbătorilor este doar Moș Crăciun, iarna.

„Este bine să oferi cadouri, să porți ceva nou, dar copiii din familia mea știu că Iepurașul de Paște nu există. La Moș Crăciun, treaba stă diferit”, a mai afirmat artistul în exclusivitate pentru Libertatea.

Prezentatorul emisiunii „Bătălie pe veselie”, difuzată pe 12 aprilie 2026, de la ora 16.00, a vorbit și despre ce se va întâmpla în show-ul de la Antena 1.

„Nu este o luptă crâncenă, ci un prilej de a te bucura de viață. Este o competiție plină de umor și spontaneitate! Participă artiști cunoscuți și iubiți de toate categoriile de public, cu melodii și voci diferite. Este o paletă largă și demonstrăm că acest proiect este urmărit de o audiență mare, de câte ori apărem cu el. E o emisiune colorată și plină de viață, fără nimic aranjat”, a încheiat Pepe interviul pentru Libertatea.

Tudor Chirilă s-a dezis de Nicușor Dan: „Ați devenit primul PSD-ist al țării. Ticăloșie de cea mai joasă speță. Ați trădat valorile celor care v-au votat”. Val de comentarii după postare
