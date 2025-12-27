Anunţul a fost făcut de trupă

Într-un comunicat publicat pe site-ul lor, trupa l-a descris pe Bamonte ca fiind „liniștit, intens, intuitiv, constant și extrem de creativ”, subliniind că acesta a fost „o parte vitală a poveștii The Cure”. Potrivit The Guardian, Bamonte a fost membru esențial al trupei între 1990 și 2005, contribuind la unele dintre cele mai cunoscute albume și piese ale formației.

Perry Bamonte s-a alăturat inițial echipei tehnice a trupei în 1984, datorită fratelui său, Daryl, care era managerul de turneu al trupei la acea vreme.

După plecarea claviaturistului Roger O’Donnell în 1990, Bamonte a devenit membru cu drepturi depline al formației. În următorii 14 ani, a participat la peste 400 de concerte și a contribuit la piese celebre precum „Friday I’m in Love”, „High” și „A Letter to Elise”.

Contribuțiile muzicale și dincolo de ele

Bamonte, născut în septembrie 1960 în Londra, a cântat la chitară, bas cu șase corzi și claviaturi pe albume precum „Wish” (1992), „Wild Mood Swings” (1996), „Bloodflowers” (2000), „Acoustic Hits” (2001) și „The Cure” (2004). Formația a fost fondată în 1976 de Robert Smith și Lol Tolhurst, având un impact semnificativ asupra genurilor goth, post-punk și indie.

După ce a părăsit trupa în 2005, când The Cure a fost restructurată ca trio, Bamonte a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame în 2019, alături de ceilalți membri ai formației.

În 2022, el s-a alăturat din nou trupei, cântând în alte 90 de concerte, culminând cu spectacolul „Show of a Lost World” din Londra, pe 1 noiembrie 2024.

Alte realizări și omagii

Pe lângă cariera sa alături de The Cure, Bamonte a fost și basist în supergrupul Love Amongst Ruin, alături de fostul toboșar Placebo, Steve Hewitt, și colaboratorul lui Julian Cope, Donald Ross Skinner. Grupul a lansat două albume de studio: debutul omonim din 2010 și „Lose Your Way” din 2015.

Bamonte avea și alte hobbyuri, fiind pasionat de pescuitul la muscă și lucrând ca ilustrator, contribuind la revista Fly Culture.

Fostul său coleg de trupă, toboșarul Lol Tolhurst, a transmis un omagiu pe Instagram: „Atât de trist să aud despre moartea lui Perry Bamonte. Cindy (soția lui Tolhurst) și cu mine transmitem condoleanțe tuturor celor care l-au cunoscut. Adio, Teddy”.

Formația și-a exprimat regretul profund pentru pierderea lui Perry: „Gândurile și condoleanțele noastre sunt alături de familia sa. Ne va lipsi enorm”.

