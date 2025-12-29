Donald Trump a declarat că a fost o onoare să găzduiască delegația ucraineană, pe care a descris-o ca fiind formată din „oameni mari și puternici”. În replică, președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a mulțumit lui Trump pentru „o întâlnire grozavă“

În conferința de presă de după întâlnire, Donald Trump a menționat și că a vorbit cu liderii europeni, dar și cu Mark Rutte, secretarul general NATO, pe care i-a numit „grozavi”. „Am considerat că este oportun să discutăm cu ei, iar întâlnirea noastră a fost excelentă. Am acoperit, după cum ar spune unii, 95%; nu știu exact ce procent, dar am făcut progrese semnificative în ceea ce privește încheierea acestui război”, a afirmat președintele SUA.

Garanțiile de securitate pentru Ucraina, stabilite în proporție de 100%

Întrebat de jurnaliști despre garanțiile de securitate pentru Ucraina, liderul american a explicat: „Cred că lucrurile merg foarte bine. Am putea fi foarte aproape sau ar putea rămâne una sau două probleme spinoase, foarte dificile. Dar cred că lucrurile merg foarte bine. Am făcut multe progrese astăzi, dar, de fapt, le-am făcut în ultima lună. Nu este vorba de un acord de o zi. Sunt lucruri foarte complicate”.

Când a fost întrebat ce probleme esențiale mai trebuie rezolvate, Trump a specificat: „Cred că pământul despre care vorbiți, o parte din acel pământ a fost luată. O parte din aceste terenuri sunt poate disponibile, dar ar putea fi preluate în următoarele luni, așa că ar fi mai bine să încheiați un acord”.

Liderul american se referă aici la regiunea Donbas, pe care Rusia dorește să o controleze, aflată în estul Ucrainei. Acesta este principala condiție pe care Ucraina a exclus categoric să o accepte. Totuși, regiunea nu este complet controlată de forțele ruse, conform informațiilor disponibile. Întrebat când crede că s-ar putea încheia războiul, Donald Trump a răspuns „în câteva săptămâni”, dar a adăugat că există și posibilitatea să dureze mai mult. „În câteva săptămâni vom ști într-un fel sau altul”, a spus acesta.

Zelenski a precizat că în cadrul întâlnirii au discutat toate aspectele acordului de pace. El a menționat că un plan de pace în 20 de puncte este agreat în proporție de 90%, în timp ce garanțiile de securitate SUA-Ucraina sunt stabilite în proporție de 100%. „Garanțiile de securitate sunt piatra de temelie pentru a obține o pace durabilă”, a declarat președintele ucrainean.

O reuniune cu europenii la Washington, în ianuarie

Echipele europene și ucrainene vor continua să colaboreze și se vor întâlni „în săptămânile următoare” pentru a „finaliza toate aspectele discutate”. Zelenski a mai adăugat că președintele SUA va găzdui aceste echipe la Washington, în luna ianuarie. Totodată, Trump a afirmat că este deschis să viziteze Ucraina, dar preferă să finalizeze mai întâi un acord. „Am oferit să vorbesc în parlamentul ucrainean, dacă Zelenski consideră că ar fi de ajutor”, a spus Trump. „Ești binevenit oricând”, i-a răspuns președintele ucrainean.

Trump a discutat și cu Vladimir Putin despre centrala nucleară de la Zaporojie, aflată sub control rusesc de la începutul războiului. „Președintele Putin colaborează cu Ucraina pentru redeschiderea acesteia”, a afirmat liderul american. „A fost foarte cooperant în acest sens. Vrea să vadă centrala redeschisă. Nu a lovit-o cu rachete”, a adăugat Trump.

Rusia va ajuta la reconstrucția Ucrainei, conform lui Trump

Întrebat de un reporter dacă Rusia va contribui la reconstrucția Ucrainei, Trump a răspuns: „Vor ajuta”. El a precizat că Rusia dorește succesul Ucrainei, inclusiv prin „furnizarea de energie, electricitate și alte lucruri la prețuri foarte mici”. Totuși, Putin nu a fost de acord cu un armistițiu, invocând faptul că nu dorește să oprească luptele doar pentru a le relua mai târziu. „Înțeleg această poziție”, a conchis Trump.

