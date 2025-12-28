Șeful poliției din Hammonton, Kevin Friel, a declarat că echipele de salvare au răspuns unui apel privind prăbușirea a două aeronave duminică, la ora 11.25. Poliția și pompierii au intervenit pentru a stinge flăcările care au cuprins unul dintre elicoptere, relatează Los Angeles Times.

Administrația Federală a Aviației (FAA) a confirmat că accidentul a fost cauzat de o coliziune în aer între un elicopter Enstrom F-28A și un Enstrom 280C deasupra Aeroportului Municipal Hammonton. La bordul fiecărui elicopter se afla doar pilotul.

În urma accidentului, o persoană și-a pierdut viața, iar alta a fost transportată la spital cu răni care îi pun viața în pericol.

FAA și Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele accidentului, a precizat Friel, conform Los Angeles Times.

Hammonton este un oraș cu aproximativ 15.000 de locuitori, situat în comitatul Atlantic, în sudul statului New Jersey, la 56 de kilometri sud-est de Philadelphia.