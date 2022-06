Pippa Middleton și soțul ei, James Matthews, sunt părinții a doi copii. Fiul cuplului, Arthur, are 3 ani, iar fiica lor Grace are doar un an. Sora mai mică a ducesei de Cambridge și-a afișat burtica de gravidă sâmbătă în tribunele concertului Party at the Palace, organizat în onoarea reginei Elisabeta, în fața Palatului Buckingham. Pippa Middleton a purtat o rochie verde, iar sarcina ei a fost vizibilă, scrie people.com.

Sora lui Kate Middleton și James Matthews au devenit părinți prima dată în octombrie 2018, apoi a venit pe lume fetița lor în martie 2021. Având în vedere vârsta fiicei sale, aceasta a rămas însărcinată la mai puțin de un an de când a devenit mamă a doua oară. Pippa și-a urmat sora și a născut la același spital unde Kate Middleton a adus pe lume cel de-al treilea copil.

În anul 2017, Pippa Midleton și James Matthews s-au căsătorit. Cei doi au fost prezenți alături de Kate Middleton și prințul William la concertul de sâmbăta trecută, evenimentul fiind unul de amploare, care a onorat recordul de domnie de 70 de ani a reginei Elisabeta a II-a.

FOTO: Hepta

