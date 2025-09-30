Totul va fi dezvăluit, pas cu pas, în fiecare ediție, căci emisiunea este un adevărat fenomen care continuă să construiască povești inedite. Printre cei care vor să simtă iubirea se numără și Liviu Gherman, care a vorbit, în exclusivitate pentru Libertatea, despre formatul pe care mulți români îl iubesc.

Liviu Gherman e unul dintre concurenții din emisiunea „Mireasa”

Liviu Gherman se numără printre concurenții care sunt îndrăgiți de telespectatori, aflându-se în topuri. Tânărul are 26 de ani este Balanță și s-a născut în Bacău, însă în momentul de față locuiește în București, ocupându-se cu detailingul auto.

Acesta speră să își găsească aleasa la Antena 1, dar și să se înțeleagă bine cu toți colegii din casa „Mireasa”.

„Cred că îmi voi găsi dragostea și adevărata fericire la «Mireasa». Totuși, nu sunt neapărat sigur de acest lucru, căci niciodată nu știi ce se poate întâmpla în viață! Sunt un om sincer, cald, afectuos și empatic. Sper ca experiența să decurgă plăcut și să mă înțeleg cât mai bine cu toată lumea din jurul meu”, ne-a declarat concurentul de la Mireasa.

Tânărul speră ca peste cinci ani să aibă deja doi copii

De asemenea, Liviu Gherman are planuri mari atunci când vine vorba despre viitorul său. Concurentul visează ca în următorii ani să își deschidă propria afacere și să își întemeieze o familie. Ba chiar el se vede și tătic.

„În următorii cinci ani sper să am propria afacere, să fiu căsătorit și să am un copil, poate chiar doi”, a mai spus Liviu Gherman în exclusivitate pentru Libertatea.

Emisiunea „Mireasa” poate fi urmărită de luni până vineri, de la ora 14.00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

